Новейший Toyota RAV4 уже в России по цене под 5 млн рублей

В прошлом году Toyota представила долгожданное, новое поколение своего кроссовера-бестселлера RAV4. Машину показали в мае, а уже к концу года начали предлагать на большинстве экспортных рынков.

Появление нового «Рафика» в России было вопросом времени, поскольку многие серые импортеры уже давно держали руку наготове, чтобы быстро начать поставки этих популярных SUV на отечественный рынок. И теперь это у них получилось. Причем массово.

Toyota RAV4 нового поколения

Как можно судить по большому количеству предложений на сайтах-классифайдах, а также объявлениям дилеров, в России начали продавать новые Toyota RAV4 в виде «живых» машин.

Автомобили пребывают на стоянках продавцов в разных городах России – от Ижевска и Екатеринбурга до Мурманска, Самары, Перми, Красноярска, Чебоксаров, Ханты-Мансийска и Иркутска.

Автомобили 2026 года выпуска были завезены в Россию по большей части из Китая, где их сборкой занимается совместный завод Toyota с местной компанией FAW.

Интерьер Toyota RAV4 нового поколения

Все новые «РАВ4», добравшиеся до российского авторынка, имеют одинаковое техническое оснащение. Приводит в движение машины один и тот же 2-литровый бензиновый двигатель M20D, мощность которого составляет 171 лошадиную силу. Ассистирует мотору бесступенчатая вариаторная коробка передач и система полного привода.

Для сравнения, в «Поднебесной» такие кроссоверы сейчас продают в том числе с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС. Такие машины выдают 236 «сил».

Порядок цен на находящиеся в наличии автомобили выглядит следующим образом. Самые «бюджетные» кроссоверы оценены в сумму от 4 миллионов 490 тысяч рублей, тогда как стоимость наиболее дорогих доходит до 5 миллионов 249 тысяч рублей.