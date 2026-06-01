Идеально для оффроуда и дальних поездок: в Австралии представили необычную версию Land Cruiser

Самый маленький и самый доступный внедорожник в семействе Toyota Land Cruiser дебютировал в Японии в середине мая. 4,6-метровый автомобиль, построенный на раме, пришелся местным покупателям по душе, что подтверждает ажиотажный спрос на эту модель на родине.

Пока эта модель продается только в Таиланде и Японии, но впоследствии расширит географию сбыта на другие страны. Ждут ее и в Австралии, где местное ателье ARB уже подготовило для Land Cruiser FJ собственный комплект доработок, улучшающих не только внедорожные качества машины, но и напрямую влияющих на ее практичность.

Для нового внедорожника «Тойоты» ARB предлагает три типа запчастей: вместительный экспедиционный багажник на крыше высокой грузоподъемности, защиту днища, а также защиту порогов, которые можно легко повредить, если быть неосторожным на бездорожье.

Стоимость всего комплекта уже объявлена. Багажник на крыше, на котором можно легко перевозить длинные предметы и различное снаряжение для активного отдыха, обойдется покупателям в 2 тысячи 547 австралийских долларов (130 тысяч рублей).

За защитную пластину днища с двухслойной антикоррозионной конструкцией для Land Cruiser FJ австралийцы предлагают заплатить 600 местных долларов (42 тысячи 600 рублей), а защита порогов обойдется владельцу внедорожника в 1800 долларов (92 тысячи 500 рублей).

Несмотря на то, что ARB базируется в Австралии, ее комплект доработок для новой модели Toyota будет продаваться даже в Японии. Предлагать его будут несколько официальных дилеров компании.

Напомним, сам Land Cruiser FJ оценен на родине минимум в 4 миллиона 500 тысяч 100 иен, что эквивалентно сумме чуть более 2 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что появление этого внедорожника в Европе выглядит событием крайне маловероятным.

Все дело в том, что его 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 161 лошадиную силу, не соответствует экологическим требованиям Евро-6. Вероятность того, что Toyota пойдет на его модернизацию ради выхода на рынок «Старого Света», невысока.

Поэтому, скорее всего, пока Toyota Land Cruiser FJ останется прерогативой исключительно стран Юго-Восточной Азии и государств, где требования к соответствию машин экологическим стандартам не так высоки, как в ЕС.