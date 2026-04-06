Новый внедорожник Toyota, который произвел фурор в Азии, не ждут в Европе

Ростислав Архипов
Toyota Land Cruiser FJ вряд ли доедет до «Старого Света»

Не так давно состоялась премьера нового рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ. Машина произвела фурор в Азии (пока ее предлагают в Таиланде, но вскоре она появится и в Японии). Для многих остается большим вопросом, будет ли эта модель продаваться в Европе, и ответа на него пока нет.

Toyota Land Cruiser FJ построен на прочной платформе IMV, которая успешно показала себя в пикапа Hilux Champ. Благодаря рамной конструкции, жесткой задней оси и подключаемому полному приводу с понижающей передачей машина предназначена для сложного бездорожья.

На первых порах ее будут оснащать единственным 2,7-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором на 163 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента. Дорожный просвет составит 245 мм, а глубина преодоления брода достигнет 700 мм. 

Несмотря на все эти преимущества, в Европе считают, что новый Land Cruiser FJ не доедет до «Старого Света». Одной из причин этого является его высокая стартовая цена даже в Таиланде (от 33 тысяч 500 евро при пересчете с тайского бата), которая сильно вырастет из-за затрат на омологацию и адаптацию к местным нормам.

2,7-литровый бензиновый мотор придется модифицировать, чтобы он соответствовал требованиям Eвро-6. 

В будущем Toyota рассматривает возможность выпуска гибридного Land Cruiser FJ, который в теории мог бы удовлетворить местные сертификационные органы, но это не решит главную проблему – высокую стартовую стоимость. Ведь в случае с гибридом она окажется еще выше. 

Фото:Toyota

