Toyota Land Cruiser FJ впервые сфотографировали вблизи у японского дилера

Фото: Creative311

Toyota Land Cruiser FJ добрался до японских дилеров, где машину удалось впервые сфотографировать вживую. Снимки автомобиля опубликовало местное издание.

Новый компактный рамный внедорожник «Тойоты» стал доступен для заказа на родине с 14 мая. Автомобиль, производство которого налажено в Таиланде, только недавно стали завозить в Японию, чтобы впоследствии передавать эти машины первым покупателям.

Накануне один из таких экземпляров удалось запечатлеть вблизи журналистам местного портала «Creative311». Из деталей, на которые обратили внимание авторы фотографий, выделяется обилие глянцевых элементов декора, которые практически наверняка быстро покроются царапинами при активном использовании машины по назначению (на бездорожье).

Коллаж: Daily-Motor/Creative311

Кроме того, журналисты заметили, что система бесключевого доступа на ручках машины реализована посредством кнопок. Причем задним дверям эта функция не положена, но такая кнопка есть на двери багажника.

Отдельно было отмечено не самое удачное расположение камеры заднего вида, которая интегрирована в пластиковую заглушку запасного колеса, из-за чего она будет быстро покрываться грязью.

Напомним, длина Toyota Land Cruiser FJ составляет 4,6-метра, ширина равна 1,9-метрам, а высота без малого 2-метрам. Единственным доступным на данный момент мотором для этого внедорожника является бензиновая рядная атмосферная «четверка» рабочим объемом 2,7-литра. Коробка передач – автоматическая, привод – полный парт-тайм.

Стоимость таких машин на родине стартует от 4 миллионов 500 тысяч 100 иен. Это 2 миллиона 20 тысяч рублей по нынешнему курсу валют.

Несмотря на то, что продажи Land Cruiser FJ в Японии уже стартовали, приобрести такие машины далеко не так просто, как многие думали. Автосалоны, испытывающие острый дефицит автомобилей на складах, требуют от заказчиков наличия истории покупок в своем дилерском центре. Но и это еще не все.

Те, кто пытается оформить заявку после 14 мая (дата начала продаж внедорожника в стране), даже при соблюдении всех условий получают отказ.

Ранее продажи Toyota Land Cruiser FJ начали в Таиланде, однако цены на эти внедорожники оказались гораздо более высокими (от 1,3-миллионов бат/3,2-миллионов рублей), чем в Японии, даже несмотря на то, что их сборка для всех рынков сбыта ведется именно в этой стране Юго-Восточной Азии.