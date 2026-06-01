Внедорожный кемпер на базе Volkswagen Crafter готов к серийному запуску

Формат автодомов и кемперов сильно полюбился многим покупателям, которые раньше его не рассматривали, с 2019 года, когда всем пришлось уйти на самоизоляцию, но желание путешествовать осталось. С тех пор активное развитие этого сегмента пережили не просто дома на колесах, а их внедорожные модификации.

Европейская компания Sunlight (не путать с российским ювелирным магазином, который много лет обещает, но все никак не закроется) все больше концентрируется на формате внедорожных кемперов.

Сначала такой автомобиль был создан на базе Ford Transit и получил название Green Trek, а теперь создан еще один внедорожный автодом под названием IBEX, но в его основе лежит совсем другой автомобиль – Volkswagen Crafter.

В августе этого года Sunlight IBEX станет доступен для покупателей в Европе, обзаведясь серийной версией.

Такие машины будут продавать с массивными «грязевыми» покрышками, светодиодной балкой, рейлингами на крыше, шноркелем, силовым передним бампером – в общем, всем тем, с чем можно уверенно чувствовать себя, путешествуя не только по асфальту, но и по бездорожью.

При длине почти в 6-метров и высоте без малого 2-метра внутри кемпера будет реализовано пространство, сопоставимое с небольшим гостиничным номером. В жилом отсеке IBEX предусмотрели большую кровать (2×1,4-метра), обеденную и кухонную зоны с необходимой для готовки бытовой техникой (варочной панелью и холодильником).

В небольшом пространстве нашлось место даже для душевой кабины с раковиной и туалетом, а за счет грамотного использования верхней части кемпера (многочисленных полок) вместе с собой в путешествие можно брать немало полезных вещей.

Производитель IBEX заявляет, что чувствовать себя комфортно внутри при езде по бездорожью можно будет за счет усиленной подвески и улучшенному демпфированию.

Приводить в движение кемпер Sunlight предстоит 2-литровому дизельному мотору TDI мощностью 163 лошадиные силы и 8-скоростной автоматической коробке передач.

Сколько будет стоить новый автодом IBEX, пока неизвестно. Европейцы узнают цены на эту модель и смогут оставить заявку на ее приобретение только в конце этого лета.

Недавно мы рассказывали о другом интересном автодоме – обновленном Greenlander Sherpa, который базируется на не менее популярном европейском коммерческом автомобиле Mercedes-Benz Sprinter. Правда, ждать его придется дольше, чем Sunlight IBEX. Выход в продажу такого кемпера намечен только на 2028 год.