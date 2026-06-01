Kia Sportage шестого поколения представлен раньше времени на независимых концепт-артах

Рендер: AutoYA

Автомобиль с именем Sportage вошел в линейку корейского автопроизводителя Kia в начале 90-х. С тех пор эта модель дожила до пятого поколения, которое было представлено в 2021 году.

Кроссовер обновился в 2024 году, то есть ровно в середине жизненного цикла, и сейчас все разговоры ведутся о его потенциальной шестой генерации.

Впрочем, пока нет ни фото ходовых прототипов таких машин, а сама Kia никак не анонсировала появление такого кроссовера, поэтому всем приходится полагаться лишь на фантазии независимых дизайнеров.

Одним из таких художников является блогер с ником «AutoYa». Недавно он выложил в своем портфолио серию рендеров Sportage шестого поколения, которые могут частично приоткрыть завесу тайны относительно внешнего облика этой модели.

Если верить тому, что получилось у автора концепт-артов, новый «Спортейдж» по (крайней мере, судя по рендерам) станет развитием нынешней визуальной концепции, а не новой, которая активно используется корейским автопроизводителем в экстерьере электрической линейки моделей EV.

Часть элементов машина может унаследовать у своего старшего брата Telluride, который совсем недавно перебрался в долгожданную вторую по счету генерацию. Вероятно, именно этим обстоятельством объясняется знакомый вид фар и замысловатых задних фонарей, показанных на рендерах нового Sportage.

Решетка радиатора кроссовера также выглядит немного иначе, чем раньше, а бампер и вовсе почти не отличается от того, что устанавливают на эту модель сегодня.

Новый «Спортейдж» может также получить слегка другой капот, уменьшенные наружные зеркала и спрятанные в кузове дверные ручки, но на общую визуальную картину эти изменения практически не окажут никакого серьезного влияния, и машина будет выглядеть на фоне предшественника практически одинаково.

Как ни странно, независимый дизайнер показал не только потенциальную внешность следующего Sportage, но и его интерьер. На рендерах салона машины можно обратить внимание на новую переднюю панель, которая объединяет в себе под одним стеклом цифровую комбинацию приборов и экран мультимедийной системы.

Также автомобиль «щеголяет» увеличенными вентиляционными отверстиями, новыми элементами управления климатической системой, другим 3-спицевым рулевым колесом, новым селектором трансмиссии и множеством выглядящих по-новому физических кнопок.

Насколько эти рендеры окажутся реалистичными, станет понятно еще нескоро. Скорее всего, Kia Sportage сменит поколение примерно через 2-3 года. И к тому времени многое, в том числе фирменный стиль компании, имеет шансы еще раз серьезно измениться, а значит, затронуть проект одного из ее самых популярных автомобилей в мире.