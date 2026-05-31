Новый Mitsubishi Pajero Mini показали в виде потенциального оппонента Suzuki Jimny

Рендер: Daily-Motor

Главным событием этой недели в мировой автомобильной новостной повестке стал анонс возвращения в строй внедорожника Mitsubishi Pajero. Автомобиль, снятый с конвейера в 2019 году, собирается возродиться в виде нового SUV-флагмана японской марки. И, судя по первому тизеру, он будет выделяться на фоне предшественников совершенно другим внешним видом.

Независимые дизайнеры «Daily-Motor» взяли это официальное изображение за основу и представили, как мог бы выглядеть младший брат классического «Паджеро» – Pajero Mini, слухи о воскрешении которого ходят на протяжении последних лет. Этот виртуальный автомобиль в головах многих журналистов позиционируется как потенциальный конкурент бестселлера Suzuki Jimny Nomade.

Инфографика: Mitsubishi

Анонсированные тизеры и планы Mitsubishi на этой неделе раскрыли один важный посыл: новый оригинальный Pajero будет большим и прочным внедорожником, а также станет прообразом для различных модификаций, которые могут охватить более широкий спектр рыночных потребностей.

Если проекту действительно дадут «зеленый свет», то по габаритам он разместится в аккурат между внедорожниками размеров B- и C-сегментов, а его длина составит примерно 4-метра, что окажется сопоставимо, к примеру, с кроссовером Xforce.

Внешне машина почти наверняка унаследовала бы элементы наружного оформления у уже подтвержденного Pajero нового поколения, в том числе его замысловатые дневные ходовые огни в форме бумерангов и прямоугольную радиаторную решетку.

В качестве силовой установки для такого внедорожника могла бы выступить гибридная система, аналогичная той, что сейчас используется в «паркетнике» Xforce HEV. В ее состав входит 1,6-литровый бензиновый мотор, работающий по циклу Аткинсона, а также электрический двигатель и литий-ионная батарея.

Вопрос состоит только в одном: какая платформа могла бы лечь в основу такого автомобиля. Архитектура пикапа L200/Triton, которая станет основой для классического нового Mitsubishi Pajero, слишком велика для внедорожника с приставкой «Mini» в названии.

Остальные «тележки», имеющиеся в распоряжении японской компании, скроены для кроссоверов с несущим кузовом. И если новый «Паджеро Мини» окажется обыкновенным «паркетником» с коротким кузовом, то тягаться с рамным Suzuki Jimny на бездорожье ему будет ой как непросто.

Впрочем, пока от Mitsubishi есть лишь косвенный намек на то, что такой внедорожник находится в разработке. Сейчас все внимание компании сосредоточено на проекте нового поколения флагманского Pajero, который уже называют грозным конкурентом Toyota Land Cruiser. Автомобиль собираются показать уже этой осенью.