Официально: Mitsubishi Pajero вернется осенью 2026 года

Mitsubishi Pajero готовится к официальному возвращению. После многолетних слухов японский автопроизводитель наконец-то подтвердил эту информацию и даже назвал сроки премьеры автомобиля. Дебют новой генерации «Паджеро» должен состояться уже этой осенью. Эта модель станет одной из самых ожидаемых новинок всего мирового автопрома 2026 года.
Производство Pajero прекратили в 2019 году, и с тех пор никаких подтверждений того, что у этого легендарного внедорожника появится преемник не было. Однако после 7-летнего перерыва эта модель должна воскреснуть, но уже в совершенно ином внешнем и техническом виде.
Pajero, некогда обладавший рекордом в 7 побед подряд и 12 титулов чемпиона ралли «Дакар», будет возрожден на платформе пикапа Mitsubishi L200 (он же Triton в некоторых странах). Ожидается, что инженеры внесут в шасси определенные коррективы, чтобы обеспечить будущему флагману японского автопроизводителя превосходные внедорожные характеристики и выверенное управление без потери ездового комфорта.
Пока в интернете опубликован только один цветной тизер внедорожника. На нем можно рассмотреть головную светотехнику машины, выполненную в современном фирменном стиле Mitsubishi.
От самого автомобиля ждут современного и мускулистого дизайна, а также продуманной внутренней конструкции со всеми современными опциями вроде цифровой комбинации приборов, мультимедийной системы с большим сенсорным дисплеем, беспроводной «зарядки» для смартфонов и многого другого.
Агрегатно внедорожник может повторить своего соплатформенника L200/Triton, унаследовав его 2,4-литровый турбодизельный мотор мощностью до 204 лошадиных сил. Конструкция платформы для пикапа и внедорожника разрабатывалась таким образом, чтобы в ней было также выделено место для батареи, которая является обязательным атрибутом подключаемых гибридных систем.
Так что в будущем новый Pajero может разжиться версией, способной ездить на небольшие расстояния (до 100 км) исключительно на электротяге.
За более чем сорок лет своего присутствия на рынке Pajero завоевал сердца миллионов автомобилистов по всему миру, превысив отметку в 3,25 миллиона проданных экземпляров.
Однако большая часть его славы связана с гонками. Mitsubishi Pajero стал настоящей легендой ралли «Дакар», одной из самых сложных и требовательных гонок в мировом автоспорте.
Первое участие в соревнованиях состоялось в 1983 году, и в последующие годы японский внедорожник добился впечатляющих результатов, одержав 12 побед в общем зачете, семь из которых были подряд. Этот результат помог укрепить имидж модели как надежного и долговечного автомобиля.
Возвращение «Паджеро» в продажу даст Mitsubishi возможность укрепить свое историческое наследие, а также, вероятно, неплохо заработать на модели, имя которой на слуху во всем мире.