Новый внедорожник KGM Korando показали на качественных изображениях

Рендер: NYMammoth

Несколько лет назад компания KGM, ранее известная как SsangYong, анонсировала выпуск нескольких кроссоверов и внедорожников, которые станут основой ее новой линейки моделей. Среди них значился автомобиль с кодовым обозначением KR10. Считалось, что этот автомобиль является новым, пятым по счету поколением кроссовера Korando. Причем проект будет отсылать не к нынешнему «паркетнику», а к внедорожнику второй генерации, который хорошо знают в России.

В марте 2023 года KGM даже представила первый макет такого автомобиля, который выделялся брутальной внешностью и действительно частично был похож на оригинальный «Корандо» второго поколения.

С тех пор график запуска этой модели в серийное производство трижды менялся, и дважды появлялись слухи о том, что проект свернут. Кроме того, ходили разговоры, что проект переименуют в KE10, сделают внедорожник электрическим и примут в этом помощь одного из китайских автопроизводителей (Chery Motors), который поделится с KGM батарейной платформой.

Накануне независимые дизайнеры студии «NYMammoth» решили вновь пофантазировать на тему дизайна потенциального нового поколения Korando, показав этот внедорожник с эстетикой этой модели из 90-х и с современными дизайнерскими чертами автомобилей корейского автопроизводителя.

Внедорожник на рендерах получил необычным образом скроенную решетку радиатора, массивные бамперы спереди и сзади, а также скрытые в кузове дверные ручки.

Отсылкой к классическому «Корандо» в экстерьере виртуальной машины являются характерные круглые фары, обрамленные светодиодными ДХО, которые дублируют горизонтальные полосы по бокам.

Если серийный KGM Korando действительно появится на свет, то такому внедорожнику (или кроссоверу) предстоит занять место неподалеку от кроссовера Torres. Тот, напомним, раньше ввозили в Россию по параллельному импорту, а теперь продают официально и готовятся начать собирать на мощностях предприятия «Автотор» в Калининградской области.

По информации корейских инсайдеров, серийный запуск такого автомобиля намечен на 2027 год.