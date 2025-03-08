Первые некитайские иномарки в России за 3 года, которые будут продавать официально: весь список

Корейская компания KGM (экс-SsangYong) первой среди иностранных автопроизводителей с 2022 года изъявила желание начать официальные продажи своих автомобилей в России, разбавив бесконечный список китайских машин, буквально заполонивших отечественный рынок.

Для нее уже выбран дистрибьютор и определен список моделей. А недавно стали известны даже цены. Мы собрали всю известную на сегодня информацию об этих автомобилях, упорядочив ее в одной статье.

KGM Tivoli

Самым компактным в модельной линейке KGM автомобилем станет кроссовер Tivoli, ранее уже продававшийся в РФ.

Машина вернется после модернизации, проведенной в Южной Корее, Автомобиль собираются комплектовать полуторалитровым «наддувным» бензиновым двигателем, развивающим 163 лошадиные силы и 260 Нм. Помогать ему в этом предстоит 6-диапазонной АКПП и переднему приводу. Цены на «Тиволи» будут начинаться от 3,6 миллиона рублей.

KGM Korando

Еще один кроссовер экс-SsangYong, известный своим именем в России. Машина, которой предстоит навязать конкуренцию бестселлеру Haval Jolion, получит под капот аналогичный с Tivoli 1,5-литровый турбированный мотор и трансмиссию, но в дополнение к переднему приводу обзаведется версией 4WD. Заплатить за такие автомобили в России придется минимум 4,4 миллиона рублей.

KGM Torres

Одна из самых новых моделей бывшего SsangYong, появившаяся на свет всего 3 года назад.

По габаритам Torres является прямым соперником таких машин как Chery Tiggo 8 и Haval F7. Ему положен тот же самый двигатель, что и двум другим младшим кроссоверам KGM, а привод можно выбрать как передний, так и полный. Что касается цены, то она будет начинаться от 5,2 миллиона рублей.

KGM Rexton

Замыкает список новинок корейского бренда KGM, который готовится официально выйти на российский рынок, Rexton.

Это рамный внедорожник, кардинальным образом отличающийся от кроссоверов компании с точки зрения техники и формата. Машина оборудуется честной системой 4WD по типу «парт-тайм», а также может похвастаться наличием «понижайки» и неразрезного моста сзади.

Двигатель у этой крупной модели также другой – 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 225 лошадиных сил и 350 Нм, работающий в сочетании с 6-скоростным «автоматом». Соперничать в России Rexton придется с Haval H9 и Oting Paladin. Базовая стоимость машины обозначена на отметке в 6,8 миллиона рублей.