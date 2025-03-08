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Первые некитайские иномарки в России за 3 года, которые будут продавать официально: весь список

Текст: Алексей Шмидт
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Корейская компания KGM (экс-SsangYong) первой среди иностранных автопроизводителей с 2022 года изъявила желание начать официальные продажи своих автомобилей в России, разбавив бесконечный список китайских машин, буквально заполонивших отечественный рынок. 

Для нее уже выбран дистрибьютор и определен список моделей. А недавно стали известны даже цены. Мы собрали всю известную на сегодня информацию об этих автомобилях, упорядочив ее в одной статье. 

KGM Tivoli

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Самым компактным в модельной линейке KGM автомобилем станет кроссовер Tivoli, ранее уже продававшийся в РФ. 

Машина вернется после модернизации, проведенной в Южной Корее, Автомобиль собираются комплектовать полуторалитровым «наддувным» бензиновым двигателем, развивающим 163 лошадиные силы и 260 Нм. Помогать ему в этом предстоит 6-диапазонной АКПП и переднему приводу. Цены на «Тиволи» будут начинаться от 3,6 миллиона рублей. 

KGM Korando

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Еще один кроссовер экс-SsangYong, известный своим именем в России. Машина, которой предстоит навязать конкуренцию бестселлеру Haval Jolion, получит под капот аналогичный с Tivoli 1,5-литровый турбированный мотор и трансмиссию, но в дополнение к переднему приводу обзаведется версией 4WD. Заплатить за такие автомобили в России придется минимум 4,4 миллиона рублей. 

KGM Torres

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Одна из самых новых моделей бывшего SsangYong, появившаяся на свет всего 3 года назад.

По габаритам Torres является прямым соперником таких машин как Chery Tiggo 8 и Haval F7. Ему положен тот же самый двигатель, что и двум другим младшим кроссоверам KGM, а привод можно выбрать как передний, так и полный. Что касается цены, то она будет начинаться от 5,2 миллиона рублей. 

KGM Rexton

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Замыкает список новинок корейского бренда KGM, который готовится официально выйти на российский рынок, Rexton.

Это рамный внедорожник, кардинальным образом отличающийся от кроссоверов компании с точки зрения техники и формата. Машина оборудуется честной системой 4WD по типу «парт-тайм», а также может похвастаться наличием «понижайки» и неразрезного моста сзади. 

Двигатель у этой крупной модели также другой – 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 225 лошадиных сил и 350 Нм, работающий в сочетании с 6-скоростным «автоматом». Соперничать в России Rexton придется с Haval H9 и Oting Paladin. Базовая стоимость машины обозначена на отметке в 6,8 миллиона рублей. 

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Фото:KGM

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