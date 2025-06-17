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Царь минивэнов от Toyota снова в России: сколько он стоит

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota Alphard считается одним из лучших минивэнов в мире. И неспроста. Автомобиль за более 20 лет зарекомендовал себя не только как один из самых вместительных и комфортных в своем сегменте, но и как невероятно надежный. 

В 2023 году Alphard переехал в четвертое поколение, которое к тому времени уже было недоступно для российских покупателей. Но такие машины неожиданно для многих появились в России в июне 2025-го, хоть и в небольшом количестве.

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Toyota Alphard 2025

Как удалось выяснить редакции «Daily-Motor», на российском рынке начали предлагать новые Toyota Alphard актуального года выпуска.

Машины привезли из Китая, где они продаются исключительно с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС. Максимальная отдача этой системы составляет 190 лошадиных сил, а паре с ней трудится бесступенчатая коробка передач CVT (он же вариатор). 

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Приобрести новый «Альфард» в РФ предлагают в 6-местном исполнении, внутри которого кресла скомпонованы по схеме 2+2+2.

Выставленные на продажу Toyota Alphard нового поколения сегодня доступны исключительно в автосалонах Владивостока, Самары и Благовещенска.

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Дилеры предлагают их как вживую, так и под заказ. Цены на машины варьируются от выбранной комплектации и маржи импортера и продавца.

Самые доступные варианты японских минивэнов стоят 11 миллионов 800 тысяч рублей, в то время как цены на наиболее дорогие версии достигают отметки в 16 миллионов 700 тысяч рублей. 

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Фото:Toyota

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