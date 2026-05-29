В Японии вновь вспомнили о концептуальном внедорожном минивэне Toyota в противовес Mitsubishi Delica

Алексей Шмидт

Японцы нахваливают концепт-кар Toyota X-Van Gear и ждут его серийной версии

Фото: Toyota

Toyota представила необычный взгляд на семейный автомобиль для путешествий и активного отдыха несколько лет назад, фактически намекнув на то, что такой автомобиль мог бы стать серьезным конкурентом бестселлера Mitsubishi Delica. Речь идет о концепте X-Van Gear, который дебютировал на выставке Japan Mobility Show 2023. Недавно он вновь привлек внимание автолюбителей.

Концепт представлял собой своеобразный гибрид минивэна и SUV. Автомобиль получил угловатый кузов с максимально эффективной компоновкой салона, а также внедорожные элементы внешности – массивные накладки из неокрашенного пластика, расширенные колесные арки и багажник на крыше. При этом главной особенностью модели стала необычная конструкция боковой части кузова.

На пассажирской стороне отсутствует центральная стойка, а передняя дверь и задняя сдвижная секция образовывали огромный проем. Такое решение упрощает погрузку крупного багажа, велосипедов или туристического снаряжения.

Коллаж: Toyota

Салон прототипа X-Van Gear был рассчитан на семь человек и больше напоминал мобильную гостиную. Переднее пассажирское кресло можно было развернуть против хода движения, а второй ряд трансформировать в столик. Кроме того, интерьер позволял организовать полноценное спальное место для ночевок в автомобиле.

В соцсетях концепт вызвал заметный интерес, который не утихает по сегодняшний день. Пользователи интернета в Японии называют его «идеальным автомобилем для путешествий» и отмечают удачное сочетание практичности минивэна с брутальным стилем внедорожника. 

Пока X-Van Gear остается лишь шоу-каром, однако интерес публики показывает, что подобный формат вполне может получить серийное продолжение. Особенно на фоне новостей о скорой смене поколения Mitsubishi Delica – одного из самых известных представителей класса приключенческих внедорожных минивэнов в мире.

О намерениях в отношении этой модели со стороны Toyota стало известно еще в 2024 году, когда японский автопроизводитель запатентовал дизайн этого концепт-кара. Ходили слухи, что серийная версия машины дебютирует в 2025-м году на выставке «Японской мобильности» в Токио, но в итоге этого так и не произошло.

В самой «Тойоте» об этом проекте продолжают хранить молчание, не подтверждая, но и не опровергая разговоры о его подготовке к товарному запуску в ближайшие годы.

