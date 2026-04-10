Важные детали Mitsubishi Delica следующего поколения

Рендер: Response

Актуальная генерация культового минивэна Mitsubishi Delica D:5 остается в продаже на протяжении последних 18 лет. Недавно компания снизошла на небольшой рестайлинг этого автомобиля, но гораздо более важные изменения ждут его в ближайший год. По крайней мере на это указывает ряд японских СМИ со ссылкой на собственные источники внутри Mitsubishi.

Накануне о проекте новой Delica с индексом D:6 стали известны свежие подробности. Утверждается, что дизайн следующей «Делики» будет отсылать к концепт-кару D:X образца трехлетней давности. Машина может унаследовать у прототипа его раздельную переднюю часть кузова и многослойную компоновку.

Верх будет отведен под решетку радиатора с черной декоративной панелью и небольшие бумерангообразные дневные ходовые огни. В то время как нижняя часть будет иметь гораздо большую площадь, закрытую заглушкой в цвет кузова, а также основные кластеры фар, встроенные в края бампера.

Колесные арки и нижняя кромка дверей примерят накладки из неокрашенного пластика, а корма получит вертикальные фонари.

Изображение: Mitsubishi

Ожидается, что длина следующего поколения Delica D:6 составит 4,8-метра, ширина будет равна 1,8-метрам, а высота – 1,9-метрам. Колесная база растянется почти до 2,9-метров.

Благодаря увеличению габаритов новая «Делика» сможет навязать конкуренцию таким популярным минивэнам, как Nissan Elgrand и Toyota Alphard.

В салоне автомобиля должна дебютировать полностью виртуальная панель приборов, а также новейший 12,3-дюймовый центральный сенсорный экран.

Агрегатные изменения в этой модели пока засекречены, но слухи говорят о том, что машина будет оснащена 2,4-литровой подключаемой гибридной силовой установкой с высоким уровнем производительности и топливной экономичности.

За систему полного привода будет отвечать фирменная система S-AWC с четырьмя режимами езды, обеспечивающими более точное электронное распределение крутящего момента на каждое из колес.

Презентацию новой Mitsubishi Delica D:6 ждут уже в следующем году.