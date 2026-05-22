Бюджетный кроссовер Honda WR-V готовится к масштабной модернизации

Honda близка к выпуску обновленной модификации своего популярного бюджетного компакт-кроссовера WR-V. Машина может пережить крупный редизайн, который сделает ее более динамичной.

Сейчас на мировом рынке в линейке Honda есть сразу два «паркетника» WR-V. Первый предлагается в странах Юго-Восточной Азии и является оригинальной моделью, тогда как в Японии это имя используется для перелицованной копии вседорожника Elevate.

В скором времени настоящий WR-V пройдет через крупную модернизацию, которая внесет в его дизайн большие коррективы.

По данным инсайдеров, разработка новой генерации этой модели уже идет полным ходом. Ожидается, что машина появится в продаже в странах региона Юго-Восточной Азии уже в 2027 году.

Компания не будет увеличивать размеры машины, что могло бы негативным образом сказаться на ее весе. Инженеры продолжат ориентироваться на формат A-SUV, то есть на городской компактный кроссовер длиной менее 4-метров.

От машины ждут крупной переделки дизайна. Экстерьер машины будет переработан и получит более четкие линии, которым предстоит отсылать к стилистике нового City и Prelude.

Судя по рендерам, опубликованным в сети, новому WR-V окажутся положены более узкие фары и агрессивный передний бампер, а боковой профиль машины станет более выразительным.

Что касается кормы, то в этой части кузова новому поколению компакта Honda достанется цельный блок фонарей с трехмерной световой подписью и, возможно, даже спортивный бампер.

Как именно новый WR-V поменяется в свежей генерации, пока неизвестно. Скорее всего, такие кроссоверы получат под капот гибридный силовой агрегат нового поколения e:HEV, который обеспечит им высокий уровень топливной экономичности без сокращения производительности.

В эпоху, когда цены на нефть сильно выросли, сокращение потребления топлива для модели класса A-SUV может стать серьезным «бустом» с точки зрения продаж.

Сейчас Honda WR-V без проблем добирается до нашего рынка как из стран Юго-Восточной Азии, так и из Японии. Минимальная цена таких машин под заказ начинается с отметки в 1,5-миллиона рублей.

Honda WR-V уже сейчас выглядит интересным вариантом для тех, кто хочет компактный японский кроссовер дешевле большинства конкурентов. Если модель действительно получит более современный дизайн и экономичную гибридную систему, интерес к ней в России может стать еще выше.