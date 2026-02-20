ДомойАвтоновости сегодняНовый Toyota Harrier обещает удивить неузнаваемым дизайном

Новый Toyota Harrier обещает удивить неузнаваемым дизайном

Одним из популярных на японском рынке кроссоверов наряду с моделью Toyota RAV4 является ее родственник, известный как Harrier. Машина считается на родине «премиальным» аналогом «Рафика» и пользуется там очень высоким спросом.

В скором времени «Харриер» должен пройти через долгожданную для него смену поколения, которая обещает сделать его дизайн совсем другим в сравнении с предшественником.

Если верить свежим рендерам, опубликованным журналом «BestCarWeb», новая генерация Toyota Harrier приобретет еще более выраженный вид купе-кроссовера.

Снимок экрана 2026 02 20 в 10.05.58
Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер BestCarWeb)

Машине достанется покатая линия крыши и зауженные задние окна, а высота кузова сократится на 60 мм – с нынешних 1660 до 1600 мм соответственно. Это должно сделать облик машины более приземистым и аэродинамичным. 

Переднюю часть кузова могут оформить в совершенно новом стиле, наделив машину 2-уровневыми фарами, выполненными в виде двух линий, а также решеткой радиатора, окрашенной в цвет кузова. 

Корма кроссовера обещает приобрести новый блок задних фонарей, под которым большим шрифтом расположится название модели. 

Снимок экрана 2026 02 20 в 10.05.47
Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер BestCarWeb)

По информации инсайдеров, колесная база нового Harrier увеличится до 2770 мм, а линейка силовых агрегатов останется той же, что и у текущей модели с классическим и подключаемым гибридом. Впрочем, в нее также может войти представленная недавно силовая установка на базе 1,5-литрового турбомотора, отдача которой составит 180 лошадиных сил. Дополнительные 180 л.с. обеспечит ей электрический двигатель.

Презентация новой генерации Toyota Harrier намечена на 2027 год.

Фото:BestCarWeb

