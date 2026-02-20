Новый Toyota Harrier обещает удивить неузнаваемым дизайном

Одним из популярных на японском рынке кроссоверов наряду с моделью Toyota RAV4 является ее родственник, известный как Harrier. Машина считается на родине «премиальным» аналогом «Рафика» и пользуется там очень высоким спросом.

В скором времени «Харриер» должен пройти через долгожданную для него смену поколения, которая обещает сделать его дизайн совсем другим в сравнении с предшественником.

Если верить свежим рендерам, опубликованным журналом «BestCarWeb», новая генерация Toyota Harrier приобретет еще более выраженный вид купе-кроссовера.

Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер BestCarWeb)

Машине достанется покатая линия крыши и зауженные задние окна, а высота кузова сократится на 60 мм – с нынешних 1660 до 1600 мм соответственно. Это должно сделать облик машины более приземистым и аэродинамичным.

Переднюю часть кузова могут оформить в совершенно новом стиле, наделив машину 2-уровневыми фарами, выполненными в виде двух линий, а также решеткой радиатора, окрашенной в цвет кузова.

Корма кроссовера обещает приобрести новый блок задних фонарей, под которым большим шрифтом расположится название модели.

Toyota Harrier нового поколения (спекулятивный рендер BestCarWeb)

По информации инсайдеров, колесная база нового Harrier увеличится до 2770 мм, а линейка силовых агрегатов останется той же, что и у текущей модели с классическим и подключаемым гибридом. Впрочем, в нее также может войти представленная недавно силовая установка на базе 1,5-литрового турбомотора, отдача которой составит 180 лошадиных сил. Дополнительные 180 л.с. обеспечит ей электрический двигатель.

Презентация новой генерации Toyota Harrier намечена на 2027 год.