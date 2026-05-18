В России начали продавать альтернативу Toyota Alphard: новый Nissan Serena от 2,5 млн рублей

На российском авторынке начали предлагать новые минивэны Nissan Serena, которые в родной для них Японии считаются конкурентами бестселлера Toyota Alphard.

История минивэна Nissan Serena началась на заре 90-х. Уже тогда эта модель прославилась своим просторным внутренним убранством, отличным качеством сборки, безотказными агрегатами и высоким уровнем практичности.

Сегодня на конвейере находится шестое поколение «Серены». В конце прошлого года такие машины пережили обновление. Как выяснил Daily-Motor, именно рестайлинговые минивэны недавно начали завозить в Россию по схеме параллельного импорта.

Оформить предзаказ на них предлагает дилер в Хабаровске. Цена таких автомобилей начинается от 2 миллионов 466 тысяч рублей.

Напомним, с обновлением, датированным прошлым годом, Nissan Serena пережил точечные изменения во внешности. Минивэну досталась новая решетка радиатора с внутренним рисунком в виде веретена, а также по-новому оформленные блоки светодиодных дневных ходовых огней и перелицованные бамперы.

Внутри доработок оказалось еще меньше: модель обзавелась лишь новым материалом отделки Tailor Fit, а также получила дополнительный экран для пассажиров третьего ряда, вмонтированный в потолок.

Линейка двигателей автомобиля осталась прежней. В базовой конфигурации можно рассчитывать на 2-литровый атмосферный мотор с индексом MR20DD, развивающий мощность в 150 лошадиных сил и 200 Нм. Ассистирует ему вариатор. В Россию сегодня готовы ввозить только с таким ДВС, попадающим под льготный утильсбор.

В Японии новые «Серены» предлагаются в том числе с гибридной силовой установкой e-Power. В состав нее входит 163-сильный электрический двигатель и 98-сильный 3-цилиндровый бензиновый атмосферный мотор. Но ДВС служит в этом тандеме только как генератор, заряжающий батарею.

Как уже говорилось выше, привезти из Японии новый Nissan Serena предлагают за 2,5-миллиона рублей, но на родине эта модель, разумеется, стоит гораздо дешевле.

Цены на такие машины в базовых комплектациях, которые берут за расчет параллельные импортеры, стартуют от 2 миллионов 800 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это порядка 1,3-миллионов рублей по нынешнему курсу.

За сумму около 2,5 миллиона рублей Serena выглядит особенно интересно на фоне сильно подорожавших кроссоверов и дефицита семейных автомобилей в России с просторным салоном.

При этом модель способна привлечь покупателей не только практичностью, но и репутацией надежного японского минивэна, который давно ценят на Дальнем Востоке. Если поставки продолжатся, Serena вполне может стать одной из самых популярных машин параллельного импорта в своем сегменте наряду с Toyota Alphard и даже Mitsubishi Delica D:5.