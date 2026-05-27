Рассекречены подробности о финальном рестайлинге Honda Civic

Фото: Honda

Японский автопроизводитель Honda готовится к премьере обновленного Civic, который может удивить заметными улучшениями в сравнении со своим предшественником, даже несмотря на рестайлинг, а не полную смену поколения. Накануне о нем выяснились первые подробности.

Актуальный Honda Civic (11-й генерации) был представлен в 2021 году. Спустя три года машина была обновлена, но не везде. В ближайшее время ей предстоит пережить рестайлинг в Юго-Восточной Азии – регионе, в котором спрос на эту модель очень высок.

Инсайдеры из Таиланда пишут, что обновление Civic будет представлять собой не просто небольшую доработку, а значительные технические улучшения. Машину обещают сделать более похожей на спортивный автомобиль, добавив в ее арсенал более совершенные функции безопасности и комфорта, в том числе систему контроля за «слепыми» зонами и систему кругового обзора.

В общем, стресса за рулем станет меньше, а безопасность окажется в значительной степени улучшена. Еще одной доработкой в обновленном Civic называют технологию работы коробки передач S+Shift, которая имитирует «спортивные» переключения для создания лучшего водительского опыта.

В связку с этой коробкой передач прочат модернизированную гибридную систему e:HEV, которая обеспечивает плавную подачу мощности и низкий расход топлива. В ее основе, как и прежде, будет работать 2-литровый бензиновый мотор.

Что касается изменений в экстерьере, то обновленный Honda Civic для Юго-Восточной Азии приобретет несколько новых цветов кузова: ярко-красный и серый. Но никаких серьезных доработок внешней части ждать не стоит – все они находятся в запасе для следующей генерации этой модели.

Похоже, что это финальный рестайлинг «Сивика». Следующим шагом для этого семейства станет переход в 12-е по счету поколение.

Интересно, но в России спрос на эту модель по-прежнему высок. Причем даже на абсолютно новые машины. Их продолжают ввозить в РФ, но уже по серым схемам импорта. К примеру, машины 2026 года выпуска, судя по прайсам на отечественных классифайдах, начинаются от 2 миллионов рублей (для китайской версии Civic).

Ранее стали известны подробности о грядущей модернизации другой популярной легковой модели Honda – седана Accord.