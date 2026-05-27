В Японии показали новый уютный кемпер в домашнем стиле на базе Toyota Hiace

Алексей Шмидт
Фото: Car Interior Takahashi

На базе обычного Toyota Hiace в Японии построили необычный городской кемпер с интерьером в стиле традиционной квартиры. Проект получил название Relax Wagon KAKUKAKU и делает ставку не на роскошь, а на компактность, практичность и атмосферный дизайн.

Toyota Hiace является одним из самых популярных минивэнов и фургонов, которые используются отправной точкой для различных проектов кемперов.

Очередная из них создана местной фирмой Car Interior Takahashi из города Нагано. Специалисты этой компании воспользовались базовым минивэном Hiace, проведя полную трансформацию его внутреннего убранства в аналог квартиры на колесах.

Отличительной чертой Relax Wagon KAKUKAKU является не только стильный дизайн, но и то, что он сочетает в себе высокий уровень функциональности и комфорта, ожидаемый от автодома в компактном кузове.

Фото: Car Interior Takahashi

В центре автомобиля расположена U-образная обеденная зона (жилое пространство) вокруг одноногого стола. Это создает комфортное место для сбора семьи и друзей, где естественным образом устанавливается зрительный контакт и легко протекает беседа.

Перевести жилой отсек в режим кровати для ночного отдыха или сна очень просто. Достаточно одного простого действия – вставить подушку спинки в отверстие посередине, трансформировав два дивана со столом по центру в ровную, просторную и удобную кровать.

Кемпер оснащен всем необходимым, чтобы чувствовать себя внутри комфортно. В нем есть продвинутая система кондиционирования воздуха и обогреватель Webasto. Кроме того, можно рассчитывать на раковину с зеркалом и холодильник для хранения продуктов.

Фото: Car Interior Takahashi

Дополнительного внимания заслуживает продуманная система хранения кемпера, которую удалось интегрировать в столь компактный для кемпера кузов.

Несмотря на анонс машины, ее цена пока не объявлена. Продавать такие автодома, разумеется, будут только в Японии. Покупателям за пределами этой страны рассчитывать на них не стоит.

Японцы в очередной раз показывают, как даже обычный минивэн можно превратить в максимально практичный автодом без огромных размеров и сложных технических решений.

Кстати, недавно мы рассказывали о другом проекте, но уже в «Старом Свете», где местной фирме Karsten пришла в голову идея создания умной палатки на колесах. Правда ее цена вряд ли будет по карману даже обеспеченным европейцам. За проект кемпинг-палатки под названием ToW ее разработчик собирается просить 12 тысяч 995 евро, что эквивалентно сумме в 1,2-миллиона рублей.

