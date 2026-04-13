В Европе разработали оригинальную палатку на колесах за 1,2 миллиона рублей

Фото: Karsten

Надувные матрасы благодаря своей прочной и гибкой конструкции сегодня используются во всевозможных вариациях. И эта популярность привела к тому, что с недавних пор эту концепцию начали использовать производители кемперов.

Последней новинкой в этом сегменте стала новая модель голландской фирмы Karsten. Компания, специализацией которой является изготовление палаток, добавила в свой ассортимент особую надувную кемпинг-палатку на колесах под названием ToW (Tent on Wheels).

В отличие от других производителей, которые адаптировали компоненты палаток к своим прицепам, Karsten ставит в основу концепции одну из своих фирменных палаток с надувными балками и добавляет к конструкции прицеп, создавая буксируемую палатку, которая отличается легкостью в движении, простотой установки и высокой грузоподъемностью.

Более того, компания позволяет клиентам самим решать, насколько сложным должен быть их кемпер-прицеп.

В надутом состоянии палатка занимает почти всю площадь своего основания, а сам прицеп используется в качестве небольшого внутреннего уголка, в котором отведено место под спальную зону.

Длина палатки ToW составляет 370 см. Ее вес в базовой версии равен всего 300 кг. Конструкция крепится на одну ось, рассчитанную на вес в 750 кг. Полезная нагрузка при этом составляет 454 кг.

Разработчик заявляет, что основной надувной купол и модульные элементы палатки выполнены из специального прочного материала (хлопок TenCate), который способен не пропускать внутрь ни воду, ни холодный или теплый воздух.

Вся конструкция собирается буквально за минуты за счет системы подачи воздуха под давлением 4 бар от встроенного компрессора на 230 В.

Продавать такие палатки на колесах компания Karsten будет минимум за 12 тысяч 995 евро. Это примерно 1,2-миллиона рублей по текущему курсу.