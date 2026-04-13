В Европе разработали оригинальную палатку на колесах за 1,2 миллиона рублей

Текст: Алиса Шашкова
Новое гибридное решение для кемперов от Karsten представляет собой новый взгляд на надувные кемпинговые прицепы

Фото: Karsten

Надувные матрасы благодаря своей прочной и гибкой конструкции сегодня используются во всевозможных вариациях. И эта популярность привела к тому, что с недавних пор эту концепцию начали использовать производители кемперов.

Последней новинкой в этом сегменте стала новая модель голландской фирмы Karsten. Компания, специализацией которой является изготовление палаток, добавила в свой ассортимент особую надувную кемпинг-палатку на колесах под названием ToW (Tent on Wheels).

Фото: Karsten

В отличие от других производителей, которые адаптировали компоненты палаток к своим прицепам, Karsten ставит в основу концепции одну из своих фирменных палаток с надувными балками и добавляет к конструкции прицеп, создавая буксируемую палатку, которая отличается легкостью в движении, простотой установки и высокой грузоподъемностью. 

Более того, компания позволяет клиентам самим решать, насколько сложным должен быть их кемпер-прицеп.

В надутом состоянии палатка занимает почти всю площадь своего основания, а сам прицеп используется в качестве небольшого внутреннего уголка, в котором отведено место под спальную зону.

Фото: Karsten

Длина палатки ToW составляет 370 см. Ее вес в базовой версии равен всего 300 кг. Конструкция крепится на одну ось, рассчитанную на вес в 750 кг. Полезная нагрузка при этом составляет 454 кг.

Разработчик заявляет, что основной надувной купол и модульные элементы палатки выполнены из специального прочного материала (хлопок TenCate), который способен не пропускать внутрь ни воду, ни холодный или теплый воздух.

Фото: Karsten

Вся конструкция собирается буквально за минуты за счет системы подачи воздуха под давлением 4 бар от встроенного компрессора на 230 В.

Продавать такие палатки на колесах компания Karsten будет минимум за 12 тысяч 995 евро. Это примерно 1,2-миллиона рублей по текущему курсу.

Алиса Шашкова
Редактор и автор новостей на автомобильную тематику в Daily-Motor.Ru с 2014 года. Окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Реклама и связи с общественностью». В редакции Daily-Motor.Ru Алиса занимается поиском актуальных инфоповодов, а также написанием и публикацией новостей, освещающих все самые важные события в мире автомобилей и не только.

Читайте также:

Последние новости:

На продажу выставили «Волгу» с двигателем Toyota Prado и японской АКПП Aisin

Бюджетный «паркетник» Suzuki S-Presso показался в новом виде

Новая Mazda «тройка» отметилась на первых неофициальных изображениях

Следующий Nissan X-Trail получит более эффективную силовую установку и другой дизайн

Популярные минивэны Toyota получили ультраагрессивный заводской обвес

Новый городской «паркетник» Mazda почти готов к премьере

Один из самых прочных Mercedes в истории продают в идеальном состоянии за смешные деньги

Наконец-то не фикция: Toyota показала реальный RAV4 GR Sport

Автомобиль, на котором держится Toyota, вот-вот полностью изменится

3 мотора Nissan, от которых надо держаться подальше

На рынке России начались продажи BMW X7, за которым не угнаться

Следующая Mazda MX-5 может оказаться совсем другой

Suzuki Jimny Nomad сделали прочнее и стильнее в версии Armata

Самый маленький «рамник» Toyota едет на родину и готовится стать там бестселлером года

Загрузить больше

