В Германии оценили новую Lada Niva, которая пока не случилась

В Европе снова заговорили о возможном будущем Lada Niva – на этот раз поводом стали патентные изображения и первые обсуждения потенциального нового поколения внедорожника.

Автором статьи о новой Lada Niva выступило немецкое издание «Focus», назвавшее этот внедорожник одним из самых интересных проектов в российском автопроме последних лет.

В исторической справке, посвященной этому проекту, говорится, что до 2022 года Renault планировала более тесную интеграцию Lada и Dacia, чем она была раньше. Считалось, что большая часть моделей «Лады» будет построена на платформе CMF-B, которая сейчас лежит в основе популярного кроссовера Duster.

В Renault хотели, чтобы, несмотря на переезд на европейскую платформу, Lada оставалась доступной и надежной. Французы планировали, что «АвтоВАЗ» завершит разработку новой Niva к 2024 году, а сама она с целью унификации станет копией Duster третьего поколения.

Считалось, что такие вседорожники будут оснащаться 100-сильным турбомотором Renault. Однако после 2022 года французский автопроизводитель решил выйти из числа акционеров «АвтоВАЗа» и покинул Россию, оставив отечественного производителя один на один с проектом, который строился на иностранной платформе с практически полным набором иностранных компонентов.

На тот момент казалось, что Lada откажется от этой задумки, но все пошло по другому сценарию.

В начале 2025 года «АвтоВАЗ» внезапно показал шоу-кар Lada T-134, который представлял собой автомобиль, внешне напоминающий Duster третьего поколения, а значит, теоретически был как раз той «Нивой», которую собирались выпустить в 2024-м «Рено» и «Лада».

Слухи о появлении новой генерации Niva подогрели патентные изображения этой машины, где она вновь щеголяла дизайном с явными отсылками к третьему «Дастеру».

По мнению немецких журналистов, если новый кроссовер «АвтоВАЗа» действительно появится на конвейере, то его длина составит примерно 4,3-метра, то есть будет совпадать с новым Duster.

Впрочем, у них есть некоторые сомнения на тему того, располагает ли «АвтоВАЗ» необходимыми финансовыми ресурсами для доведения этого проекта до стадии серийного производства.

По одной из версий, новую Niva в итоге построят не на платформе CMF-B от Renault Group, а на «тележке» B/C Lada Vesta.

Завершается статья о новой «Ниве» в немецкой прессе словами: «Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что любые потенциальные силовые агрегаты, скорее всего, не будут соответствовать действующим нормам выбросов ЕС. Это, предположительно, помешает регистрации новой Niva в Германии».