Suzuki Jimny Nomade получил регулируемую подвеску от Blitz

Фото: Blitz

Японская компания Blitz расширила список моделей, совместимых со своей подвеской DAMPER ZZ-R Lift Up, добавив в него новый Suzuki Jimny Nomade. Комплект регулируемой подвески для стильного лифта внедорожника поступит в продажу в Японии 26 мая. Его стоимость составит 225 тысячи 500 иен – около 101,5 тысячи рублей.

Suzuki Jimny на протяжении всей своей истории становится объктом для кастомизации со стороны множества тюнинг-ателье. И известная японская фирма Blitz здесь не исключение. Недавно она представила разработанную специально для этой модели подвеску.

Названная DAMPER ZZ-R подвеска представляет собой регулируемый комплект с однотрубной конструкцией, рассчитанный как на обычную эксплуатацию, так и на более активную езду. Система получила 32 уровня регулировки жесткости амортизаторов, а в некоторых конфигурациях используются алюминиевые верхние опоры, фиксирующие кольца и кронштейны, сочетающие высокую прочность и небольшой вес.

В случае с Suzuki Jimny Nomade спереди и сзади используются штатные опоры, а в комплект также входит специальный набор укороченных стоек стабилизатора.

Одной из особенностей подвески стали амортизаторы с крупными 44-миллиметровыми поршнями. В Blitz утверждают, что такая конструкция уменьшает задержку срабатывания демпфирования, обеспечивая более плавный ход и лучшую отзывчивость подвески.

Кроме того, комплект поддерживает возможность капитального ремонта с заменой картриджей, что должно упростить обслуживание. На подвеску распространяется гарантия сроком три года или 60 тысяч километров пробега.

В лифт-комплекте для Jimny Nomade инженеры Blitz постарались сохранить комфорт даже после увеличения дорожного просвета. Для этого были пересмотрены характеристики пружин и размеры амортизаторов, а также расширен диапазон регулировки высоты.

В базовой настройке подвеска увеличивает клиренс внедорожника на 48 мм спереди и на 45 мм сзади.

Напомним, Suzuki возобновила прием заказов на Jimny Nomade после годовой отсрочки в начале этого года. Как и до этого, компания столкнулась с ажиотажным спросом, но пока завод японского автопроизводителя в Индии справляется с таким количеством заказов за счет наращивания конвейерных мощностей. Такие внедорожники отличаются от классических «Джимни» удлиненным кузовом и колесной базой (на 340 мм).

Кроме того, в них сзади предусмотрены две дополнительные двери для удобства пассажиров заднего ряда. Цены на такие машины в Японии стартуют от 2 миллионов 926 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 1 миллион 320 тысяч рублей по текущему курсу.