Double Eight превратила Toyota Land Cruiser 250 в агрессивный городской внедорожник

Фото: Double Eight

Компания Double Eight из японской Нагои представила комплект доработок для Toyota Land Cruiser 250, превращающий его в еще более брутальный и стильный вездеход.

«Двухсотпятидесятый» (он же бывший Prado) с момента своей официальной мировой премьеры в 2023 году нередко становится объектом для различных модернизаций.

Очередная из них направлена на изменение стиля этой модели и воплощает в себе точечный подход к доработке заводского дизайна популярного внедорожника.

В боди-кит, созданный специалистами Double Eight, вошли фирменные LED-маркеры для решетки радиатора, накладки на передний бампер, расширители колесных арок и другие элементы, позволяющие сделать внешний вид внедорожника более агрессивным и выразительным.

Одной из ключевых новинок стала накладка на передний бампер. Деталь выполнена в выпуклой форме и закрывает штатные пластиковые элементы, визуально расширяя переднюю часть автомобиля. Нижняя часть окрашена в черный цвет, создавая эффект внедорожной защиты днища.

Задний полуспойлер, устанавливаемый под бампером, специально спроектирован так, чтобы не заходить на арки. За счет этого удалось подчеркнуть массивность кормы и усилить внедорожный образ модели.

Боди-кит для Land Cruiser предложат покупателям в нескольких комплектациях. Две из них (ZX и VX) получат расширители колесных арок, увеличивающие ширину кузова машины на 9 мм с каждой стороны. Размер выбран не случайно: в Японии увеличение общей ширины менее чем на 20 мм не требует оформления изменений конструкции и повторной сертификации автомобиля.

Дополнительно на «двухсотпятидесятый» можно будет заказать комплект Grille Marker с четырьмя световыми элементами над решеткой радиатора. Разработчики боди-кита уверяют, что дополнительная светотехника использует сертифицированные фонари IPF, соответствующие японским требованиям безопасности.

Но и это еще не все. Double Eight подготовила для «экс-Прадо» более мелкие элементы персонализации, включая защитные пленки для фар и повторителей поворотов в зеркалах, затемняющие пленки для задних фонарей, акриловые панели для задних боковых окон с объемным дизайном и декоративные накладки на тормозные суппорты разных цветов.

Стоимость деталей, которые японские покупатели смогут приобретать по отдельности, выглядит следующим образом:

накладка на передний бампер – 93500 иен (около 42000 рублей);

задний полуспойлер – 88000 иен (около 39600 рублей);

накладка на капот – 82 500 иен (около 37100 рублей);

накладка под лобовым стеклом – от 55000 до 71500 иен (примерно от 24800 до 32200 рублей);

LED-маркеры решетки радиатора – 30800 иен (около 13900 рублей);

расширители колесных арок – 104500 иен (около 47000 рублей);

панели задних боковых окон – 19800 иен (около 8900 рублей);

заглушка отверстия заднего стеклоочистителя – 14300 иен (около 6400 рублей);

выхлопная система с четырьмя патрубками – 181500 иен (около 81700 рублей);

декоративные накладки на тормозные суппорты – от 53130 до 61930 иен (примерно от 23900 до 27900 рублей);

защитная пленка для фар – 19800 иен (около 8900 рублей);

дымчатая пленка для повторителей поворота – 1760 иен (около 800 рублей);

пленка для задних фонарей – 2640 иен (около 1200 рублей).

Недавно мы рассказывали о том, что собственный комплект доработок для Toyota Land Cruiser 250 разработала другая известная японская тюнинг-фирма – JAOS. Причем в ее случае некоторые детали такого боди-кита оказались заметно дороже компонентов, представленных Double Eight.