Полностью кастомизированный Toyota Land Cruiser 250 показали на фото

Land Cruiser 250 остается одним из самых желанных рамных внедорожников в линейке компании Toyota. Поэтому немудрено, что такие машины часто становятся объектами всевозможных тюнинг-проектов.

Недавно один из них был представлен японской компанией JAOS, известной своими доработками внедорожных моделей.

С боди-китом, разработанным этим ателье, Land Cruiser 250 эволюционировал из премиального автомобиля для города и проселочных дорог в экстремальный брутальный внедорожник, которому не страшны никакие преграды на пути.

В комплект доработок для «двухсот пятидесятого» вошли элементы оформления передней части кузова: от особого бампера со сложной конструкцией до декоративных накладок с дополнительной светотехникой и переделанных фар с новой внутренней «начинкой».

За счет новых выступающих за пределы кузова накладок на колесных арках Land Cruiser 250 стал выглядеть шире своей обычной версии.

Дополнительно для этой модели предложены: защита картера, защита бампера, экспедиционный багажник на крыше размерами 1250 на 1400 мм, защита крышки топливного бака, боковые подножки, комплект брызговиков, боковые наклейки, лифт-комплект и специальный глушитель Battlez.

Все элементы боди-кита можно заказать по отдельности. Цены на них начинаются от 35 тысяч 200 иен (16 тысяч 800 рублей) и заканчиваются на отметке в 209 тысяч иен (100 тысяч рублей).

Недавно выяснилось, когда в Японии состоится премьера еще одного рамного внедорожника Toyota, который расположится на ступеньку ниже Toyota Land Cruiser 250. Машина получит название FJ Cruiser и дебютирует на родине 14 мая в 13:30 по местному времени. Примерно тогда же будут озвучены ее цены.