Subaru готовит к выпуску самый большой и мощный кроссовер в своей истории

Фото: Subaru

Subaru Getaway, представленный в апреле и готовящийся стать самым крупным и производительным кроссовером японской марки в истории, приближается к своему серийному запуску. Накануне о нем стали известны первые подробности.

По данным портала «Kuruma-News», машина поступит в продажу уже во второй половине 2026 года. Вот что представляет собой этот кроссовер.

Автомобилю предстоит работать исключительно на электрической тяге. Это будет трехрядный вседорожник, умещающий внутри до семи человек.

Его длина составит 5050 мм. При колесной базе в 3051 мм это сделает Getaway самым большим SUV в линейке японского автопроизводителя. Сейчас, напомним, это звание за собой удерживает модель Ascent с длиной 4999 мм и расстоянием между осями 2891 мм.

Фото: Subaru

Getaway станет четвертым по счету полностью электрическим кроссовером Subaru после моделей Solterra, Trailseeker и Uncharted. Снаружи машине предстоит выделиться заглушенной решеткой радиатора, необычными светодиодными штрихообразными ДХО, а также отдельностоящими основными кластерами фар и узкими задними фонарями.

В салоне новый кроссовер Subaru будет оснащен виртуальной панелью приборов диагональю 12,3-дюйма, а также 14-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Машина получит богатый арсенал, в который войдут вентилируемые передние сиденья, сиденья второго и третьего рядов с функцией обогрева, беспроводная зарядная панель для смартфонов, панорамная крыша и многое другое.

Но, что еще более важно, в Subaru Getaway при трехрядном салоне будет достаточно вместительный для такой компоновки багажник объемом 450-литров с широкими возможностями увеличения путем складывания спинок третьего и второго рядов.

Коллаж: Daily-Motor/Subaru

Одновременно с этим новинка Subaru должна оказаться самым производительным автомобилем в истории марки. Электромоторы машины должны позволить ей развивать максимальную мощность 420 лошадиных сил, разгоняя полноприводный «паркетник» с места до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Аккумуляторная батарея емкостью 95,8 кВт/ч позволит автомобилю проезжать без подзарядки свыше 482 км.

Североамериканская версия зарядного порта использует стандарт NACS, разработанный Tesla. Она также совместима с сетью Supercharger от Tesla, что позволит покупателям Getaway использовать быстрые зарядные устройства по всей территории Соединенных Штатов.

Появится ли этот кроссовер впоследствии на родине в Японии, пока неизвестно.

Все это похоже на то, что Subaru явно решила всерьез зайти в сегмент больших электрических кроссоверов и сделать это без компромиссов. Судя по характеристикам, Getaway хотят превратить не просто в семейный SUV, а в один из самых мощных и технологичных автомобилей в истории марки.

Кстати, недавно независимые дизайнеры показали другую электрическую модель Subaru, пока не анонсированную официально. Речь идет о батарейном купе BRE, которое может оказаться преемником актуальной модели BRZ.