ДомойАвтоновости сегодняSubaru готовит к выпуску самый большой и мощный кроссовер в своей истории

Subaru готовит к выпуску самый большой и мощный кроссовер в своей истории

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Subaru готовит к выпуску самый большой и мощный кроссовер в своей истории
Фото: Subaru

Subaru Getaway, представленный в апреле и готовящийся стать самым крупным и производительным кроссовером японской марки в истории, приближается к своему серийному запуску. Накануне о нем стали известны первые подробности.

По данным портала «Kuruma-News», машина поступит в продажу уже во второй половине 2026 года. Вот что представляет собой этот кроссовер.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

Автомобилю предстоит работать исключительно на электрической тяге. Это будет трехрядный вседорожник, умещающий внутри до семи человек.

Его длина составит 5050 мм. При колесной базе в 3051 мм это сделает Getaway самым большим SUV в линейке японского автопроизводителя. Сейчас, напомним, это звание за собой удерживает модель Ascent с длиной 4999 мм и расстоянием между осями 2891 мм.

Subaru готовит к выпуску самый большой и мощный кроссовер в своей истории
Фото: Subaru

Getaway станет четвертым по счету полностью электрическим кроссовером Subaru после моделей Solterra, Trailseeker и Uncharted. Снаружи машине предстоит выделиться заглушенной решеткой радиатора, необычными светодиодными штрихообразными ДХО, а также отдельностоящими основными кластерами фар и узкими задними фонарями.

В салоне новый кроссовер Subaru будет оснащен виртуальной панелью приборов диагональю 12,3-дюйма, а также 14-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Машина получит богатый арсенал, в который войдут вентилируемые передние сиденья, сиденья второго и третьего рядов с функцией обогрева, беспроводная зарядная панель для смартфонов, панорамная крыша и многое другое.

Но, что еще более важно, в Subaru Getaway при трехрядном салоне будет достаточно вместительный для такой компоновки багажник объемом 450-литров с широкими возможностями увеличения путем складывания спинок третьего и второго рядов.

Subaru готовит к выпуску самый большой и мощный кроссовер в своей истории
Коллаж: Daily-Motor/Subaru

Одновременно с этим новинка Subaru должна оказаться самым производительным автомобилем в истории марки. Электромоторы машины должны позволить ей развивать максимальную мощность 420 лошадиных сил, разгоняя полноприводный «паркетник» с места до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Аккумуляторная батарея емкостью 95,8 кВт/ч позволит автомобилю проезжать без подзарядки свыше 482 км.

Североамериканская версия зарядного порта использует стандарт NACS, разработанный Tesla. Она также совместима с сетью Supercharger от Tesla, что позволит покупателям Getaway использовать быстрые зарядные устройства по всей территории Соединенных Штатов.

Появится ли этот кроссовер впоследствии на родине в Японии, пока неизвестно.

Все это похоже на то, что Subaru явно решила всерьез зайти в сегмент больших электрических кроссоверов и сделать это без компромиссов. Судя по характеристикам, Getaway хотят превратить не просто в семейный SUV, а в один из самых мощных и технологичных автомобилей в истории марки.

Кстати, недавно независимые дизайнеры показали другую электрическую модель Subaru, пока не анонсированную официально. Речь идет о батарейном купе BRE, которое может оказаться преемником актуальной модели BRZ.

ИСТОЧНИК:Kuruma-News

Подписывайтесь на наши Telegram и Google News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Электрический преемник купе Subaru BRZ показан на независимых рендерах

Японский автопроизводитель Subaru недавно зарегистрировал несколько торговых марок: ACX, VPX и ZPX. Первая привлекла внимание поклонников этой компании тем, что, вероятно, является отсылкой к...
Читать далее →

Subaru выпустила на внутренний рынок Японии специфические модификации кроссовера Forester

В новом поколении Subaru вновь прибегла к консервативному дизайну, но полностью перекроила внешний облик Forester. В большинстве стран такие «паркетники» продаются дополнительно во внедорожной...
Читать далее →

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+