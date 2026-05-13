Преемник Subaru BRZ на электротяге: как он может выглядеть

Японский автопроизводитель Subaru недавно зарегистрировал несколько торговых марок: ACX, VPX и ZPX. Первая привлекла внимание поклонников этой компании тем, что, вероятно, является отсылкой к прототипу ACX-II образца 1985 года. Если такой автомобиль появится, то, скорее всего, окажется преемником спорткупе BRZ.

Накануне в интернете появились первые рендеры спортивного автомобиля Subaru, который может оказаться заменой нынешнего BRZ. Изображения были подготовлены цифровым художником «Theottle», известным своими многочисленными реалистичными работами. Проект получил название BRE.

Как видно на получившихся картинках, машина оказалась полностью лишена классической радиаторной решетки. Автомобиль получил угловатый 3-дверный кузов с ярко выраженными задними крыльями и покатой линией крыши.

Спереди ему достались узкие фары со светодиодными росчерками дневных ходовых огней, рельефный капот с крупным воздухозаборником, а также сложно сконструированный бампер.

Что касается кормы, то машине достался «утиный» спойлер, встроенный в крышку багажника, Y-образные светодиодные фонари и даже имитация диффузора сзади с центральным фонарем стоп-сигнала, как на болидах Формулы-1.

В документах на регистрацию товарных знаков был намек, что Subaru отдаст предпочтение силовым агрегатам с нулевым уровнем выбросов, но конкретно каким указано не было. Скорее всего, это будут полностью электрические, но высокопроизводительные установки.

Сроки премьеры нового спорткупе, которое окажется сменщиком актуального Subaru BRZ, пока не раскрываются. Вероятно, такой автомобиль может появиться в продаже в ближайшие годы.