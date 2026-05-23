В ателье Tom’s Racing превратили седан Toyota Crown в агрессивный и стильный спорткар

Официальный тюнинг-бренд Toyota, именуемый Tom’s Racing, привез на автовыставку в Японии Auto Messe 2026 (в префектуре Айти) две кастомные версии седана Crown.

Премьера новой линейки моделей Toyota Crown состоялась в середине 2022 года. С тех пор в нее вошли как классический седан, так и универсал, кроссовер и кросс-четырехдверка. Все они время от времени попадают в руки тюнеров, которые вносят в эти и без того стильные автомобили определенные изменения.

Недавно эту задумку реализовал дочерний тюнинг-бренд «Тойоты» Tom’s Racing вместе с новой командой дизайнеров компании, которые занимаются внешним обликом модельной линейки Crown.

Главной особенностью кастомных вариантов седана «Краун» стало появление в его экстерьере спортивного аэродинамического обвеса. Бампер обзавелся сплиттером, а сзади установили спойлер. В комплект также вошли боковые юбки, придающие этой модели более низкую и агрессивную посадку, а также более динамичный вид.

Дополнительно таким седанам положены 21-дюймовые многоспицевые кованые колесные диски, заимствованные у премиального купе Lexus LC.

Варианты оформления дизайна отличаются друг от друга лишь наличием эксклюзивного матового черного окраса кузова и бронзовых декоративных деталей.

В салоне машин тюнеры Tom’s Racing уделили скрупулезное внимание внутренней отделке машин, выполнив ее из кедрового дерева по традиционной японской технике «фуки-дзукури». В число доработок внутреннего убранства 4-дверки вошел также хрустальный селектор переключения передач.

В Toyota и Tom’s Racing подтвердили, что представленные ими особые модификации Crown Sedan не появятся в открытой продаже. Однако отдельные их детали будут применены в готовящейся к премьере специальной модификации этой модели, сроки дебюта которой пока не обозначены.

