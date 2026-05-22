Показан несуществующий кроссовер Alpina XB5 на базе нового BMW X5

Рендер: sugardesign_1

Цифровые художники опубликовали первые рендеры пока несуществующего в природе кроссовера Alpina XB5. Изображения создавались на основе представленного несколько дней назад концепт-кара BMW Vision Alpina.

Начало 2026 года ознаменовалось для марки Alpina полной интеграцией в BMW Group. Отныне так будут называться роскошные модели баварского автопроизводителя, которые по уровню премиальности собираются конкурировать даже с Maybach.

Вместе с выкупом всех акций Alpina BMW решила, что сменит не только позиционирование, но и дизайн-философию таких машин. Как они будут выглядеть, накануне было показано в концепции BMW Vision Alpina. Независимые художники взяли за основу изображения шоу-кара и подготовили серию рендеров кроссовера XB5, который могут построить на базе нового X5.

Машина на изображениях получила угловатые бамперы, уникально оформленную решетку радиатора в форме «почек», раздельные фары с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями и вертикальными кластерами основной светотехники.

Сзади гипотетически возможному, но пока несуществующему даже на бумаге «паркетнику» достались двойные линии фонарей, имитация диффузора и раздвоенные крупные выхлопные патрубки.

Внутри такой автомобиль может оказаться схож с прототипом BMW Vision Alpina с аналогичной компоновкой, включая большой экран мультимедийной системы по центру и для пассажира.

Другими особенностями дизайна интерьера «паркетника» могут стать 4-спицевый руль и особая цифровая приборная панель, протянувшаяся вдоль кромки лобового стекла.

Изображение: BMW

Первый серийный автомобиль Alpina после того, как компания полностью перешла под крыло BMW, будет представлен в следующем году. Никакие технические подробности о нем, кроме того, что машина получит мотор V8, пока не приводятся.

Судя по рендерам, будущие модели могут стать не только роскошнее, но и заметно агрессивнее по дизайну, что должно привлечь молодую аудиторию состоятельных покупателей. В России интерес к таким машинам тоже наверняка сохранится, особенно с учетом того, что эксклюзивные BMW и Alpina продолжают активно завозить по параллельному импорту.

Одним из таких автомобилей является большой «паркетник» XB7, построенный на базе кроссовера X7. В апреле мы рассказывали о том, что дилер из Новосибирска, который занимается поставками таких вседорожников в РФ (2026 года выпуска), просит за них минимум 24,9-миллиона рублей.