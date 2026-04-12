На рынке России начались продажи BMW X7, за которым не угнаться

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
В РФ привезли «заряженную» версию большого кроссовера X7

Фото: BMW

Бренд Alpina из Германии был основан в середине 60-х прошлого столетия. Все это время он занимался тюнингом машин BMW, но не входил в состав баварского автопроизводителя. В 2022 году компании удалось выкупить эту марку, которая с начала этого года стала его собственным роскошным суббрендом BMW Alpina.

Накануне, как удалось выяснить нашей редакции, один из ее продуктов добрался до российского авторынка по схеме параллельного импорта.

Речь идет о «заряженной» модификации большого семейного кроссовера BMW X7. В случае с вариантом от Alpina машина носит индекс XB7 и представляет собой рестайлинговую модель, обновившуюся в 2022 году.

Фото: BMW

Судя по описанию к объявлению, речь идет о глобальной версии кроссовера, развивающей за счет своего 4,4-литрового мотора V8 мощность до 621 лошадиной силы и 800 Нм крутящего момента.

В результате на разгон с места до 100 километров в час у этого вседорожника длиной более 5-метров уходит всего 4,2-секунды, а сама машина способна достигать максимальной скорости в 290 километров в час.

Единственный экземпляр нового кроссовера Alpina XB7 2026 года выпуска в России сейчас предлагается в Новосибирске.

Фото: BMW

Это автомобиль с богатым оснащением (версия Allrad), которое включает в себя все современные прелести цивилизации: от самых современных электронных водительских ассистентов до многозонного климат-контроля, проекции, беспроводной зарядки для смартфонов, панорамной крыши и многого другого.

Правда, за все это придется заплатить немаленькую сумму. За новый Alpina XB7 продавец, который привез машину из-за границы, просит 24 миллиона 900 тысяч рублей. 

