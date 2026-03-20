Новые Honda Prelude уже можно заказать в России: традиционно намного дороже, чем в Японии

Текст: Алиса Шашкова
Легендарное спорткупе Prelude вернулось в модельную линейку компании Honda прошлой осенью. В сентябре состоялась официальная премьера этой легковушки, а к концу года она начала добираться до первых официальных рынков сбыта.

Россия в это число, разумеется, не входит. Но с недавних пор «Прелюд» стал доступен и для наших покупателей. 

Как удалось разузнать «Дейли-Мотор», проведя анализ предложений «серых» автосалонов, в России стартовал прием заказов на новые Honda Prelude. Оба дилера, предлагающие их к заказу, базируются во Владивостоке. 

Машины предлагаются под заказ и обладают идентичным оснащением. В обоих случаях речь идет о безальтернативной гибридной силовой установке e:HEV на базе 2-литрового ДВС, который в паре с электромотором развивает до 203 лошадиных сил мощности.

Коробка передач – вариатор с имитацией 8 ступеней благодаря системе S+Shift. Привод может быть только передним. 

Учитывая, что новые Prelude везут к нам из Японии, все они будут исключительно праворульными.

Опционально для них доступны: цифровая панель приборов, мультируль, мультимедийная система с сенсорным экраном, электронный стояночный тормоз с функцией «Автохолд» и климатическая система.

Цены на новые Honda Prelude на российском рынке начинаются от 5 миллионов 900 тысяч рублей. Для сравнения, в Японии, откуда эти машины обещают привезти в РФ, минимальная цена на них составляет 6 миллионов 180 тысяч иен (примерно 3,3-миллиона рублей по действующему курсу).

Фото:Honda

