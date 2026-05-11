Бюджетный седан Honda City переживет эволюцию дизайна

Текст: Ростислав Архипов

Базовая 4-дверка Honda готовится к рестайлингу ради конкуренции с Toyota Vios

компьютерный рендер обновленного седана honda city

Недорогой седан Honda City, который по формату можно сравнить с российской Lada Vesta, готовится к небольшому обновлению, которое окажется направлено на улучшение его внешнего вида и модернизацию технологий.

На днях зарубежные СМИ опубликовали первые изображения того, как может выглядеть такой автомобиль. Судя по тому, что у них получилось, обновленный седан City получит новую решетку радиатора и спортивный передний бампер, который придаст машине более динамичный вид, слегка напоминающий Civic.

Светодиодные передние фары и задние фонари будут переработаны, а интерьер изменится за счет улучшения качества материалов и внедрению вентилируемых сидений.

Обновленный Honda City (компьютерный рендер)

В самых дорогих комплектациях Honda City разживется системой помощи водителю Honda Sensing, обеспечивающей всестороннюю защиту водителя и пассажиров во время поездок. Все это должно позволить машине более успешно конкурировать с Toyota Vios.

Что касается силовых агрегатов, то рестайлинговый City должен сохранить два актуальных варианта: 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор i-VTEC и 1,5-литровый гибрид e:HEV, работающие в связке с 6-скоростной МКПП или вариатором.

Обновленный Honda City (компьютерный рендер)

Одновременно с запуском обновленного City инженеры Honda работают над платформой для полностью нового поколения этой модели (PF2). Эта «тележка» обладает различными преимуществами: от облегченной конструкции и совместимости с разными силовыми агрегатами до возможности создания более просторного салона.

Официальный запуск следующей генерации этой модели запланирован на 2028 год. Обновленный седан появится гораздо раньше – вероятно, уже в ближайшие несколько месяцев.

Фото:Automachi

