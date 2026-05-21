Блогеры распилили Kia Pride, попытавшись сделать его самым узким автомобилем в мире

Скриншот: Prop Department

YouTube-блогеры с канала «Prop Department» выпустили видеоролик, в котором подробно показали процесс переделки старого Kia Pride в самый узкий автомобиль в мире, но не раскрыли его итоговые размеры.

Машина была создана усилиями инфлюенсера Тайлера Фивера и его команды, которые то и дело устраивают безумные выходки, чтобы собрать как можно больше просмотров.

На этот раз блогеры взяли за основу Kia Pride (он же Ford Festiva) и распилили машину пополам, чтобы затем собрать части воедино, кардинально изменив ширину автомобиля.

Для того, чтобы аккуратно провести резку, трехдверный субкомпактный хэтчбек был разобран до голого металла. Когда шасси было готово к распиливанию, в работу включился лазерный инструмент, который использовали для точного измерения кузова и разметки мест разрезов.

Соединить две ужатые части машины было решено также с помощью лазерных сварочных аппаратов. Причем сделать это удалось так аккуратно, что после того, как обе половинки были «сшиты» вместе, швы оказались практически незаметными.

Но сделать автомобиль узким – не единственная задача блогеров. Им было важно, чтобы машина поехала, иначе они не соберут просмотры.

Скриншот: Prop Department

План состоял в том, чтобы разместить в получившемся Франкенштейне 20-сильный мотор от электрического мотоцикла, а также задействовать как снятые с машины компоненты, так и изготовленные на заказ детали, сконструировав для нее новую подвеску и трансмиссию.

В итоге у блогеров получился на удивление маневренный, почти 2-мерный автомобиль, способный проезжать через дверные проемы человеческого размера. Более того, каким-то неведомым образом машина может перевозить пассажира сзади.

В ходе испытаний оказалось, что по характеристикам автомобиль стал практически идентичен картингу. Однако из-за высокого центра тяжести у хэтчбека имеется склонность к опрокидыванию, особенно при резких маневрах.

Точная ширина кузова хэтчбека не называется, но блогеры утверждают, что это самый узкий автомобиль на планете. Ранее на эти лавры претендовал Fiat Panda, который итальянскому автомеханику удалось сузить до 48 сантиметров. А до этого такой машиной называли Tango T600 шириной 99 см.

