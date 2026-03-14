Японцы превратили Suzuki Jimny Nomade в стильного внедорожного монстра

Текст: Алиса Шашкова
Снимок экрана 2026 03 14 в 19.09.55

Пока Suzuki со скрипом пытается во второй раз начать «живые» продажи 5-дверного Suzuki Jimny Nomade, реализация которого годом ранее была остановлена из-за ажиотажного спроса, местные тюнеры уже принялись за переделку этой модели. Причем – экстремальным образом.

На выставке Osaka Auto Messe 2026 состоялась официальная премьера проекта компании Crash NA, который получил название Beast R (в переводе «Монстр R»). В его основу лег пятидверный Jimny Nomade, прошедший через масштабную переделку. Автомобиль был превращен в настоящего монстра на колесах.

18 AMW 260309 oam jimmny5 1
Тюнинг-проект Beast R на базе Suzuki Jimny Nomade

Его кузов выкрасили в ярко-красный цвет, увеличили дорожный просвет на 11 см, а также расширили колесные арки: теперь они выступают на 200 мм с каждой стороны.

Модернизации подверглась и передняя часть машины: она получила новую решетку радиатора и лишилась бампера в пользу металлической защиты.

Капот внедорожника обзавелся воздухозаборником, а пороги специальными подножками для более легкого доступа в салон.

19 AMW 260309 oam jimmny5 1200x800 1

Тюнеры демонтировали заводское запасное колесо с крышки багажника Jimny, но добавили ей встроенный «утиный» спойлер. Кроме того, внедорожник получил огромные колеса, обутые в низкопрофильную, но при этом «грязевую» резину.

В подкапотное пространство, несмотря на наличие воздухозаборника, специалисты Crash NA вмешиваться не стали. А это значит, что Beast R сохранил свой стоковый полуторалитровый мотор K15B мощностью 102 л. с. и 130 Нм крутящего момента.

Впоследствии этот автомобиль будет выставлен на продажу и практически наверняка быстро найдет владельца, мечтающего о стильном, но при этом экстремальном и уникальном внедорожнике.

