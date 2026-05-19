Honda обновила седан Accord для борьбы за рынок с Toyota Camry

Фото: Honda

Тайское подразделение Honda подготовило модернизированную версию модели Accord, которая должна составить конкуренцию Toyota Camry.

Один из самых известных автомобилей Honda в истории этой марки (Accord) включен в линейку моделей этого японского автопроизводителя еще с середины 70-х. Сначала это был только хэтчбек, но затем машина трансформировалась в безальтернативный седан, который сейчас пребывает в своем 11-м по счету поколении.

Автомобиль периодически обновляется, причем иногда это локальные рестайлинги. Об одном из них недавно стало известно из Таиланда, где местное подразделение японского автопроизводителя провело модернизацию Accord.

Обновление сосредоточено на полном внедрении в 4-дверку гибридной бензиново-электрической системы e:HEV. Машина сохраняет свой оригинальный внешний облик, а главным нововведением в ее дизайне стал дополнительный цвет кузова City Grey.

В «топовой» версии RS таким седанам дополнительно положены эксклюзивные эмблемы с названием модификации, спортивные бамперы и затемненный обвес, а также 18-дюймовые пятиспицевые двухцветные легкосплавные колесные диски (в базовой версии машина получит только 17-дюймовые «катки»).

Внутри модернизированный «Аккорд» отличился новым дизайном передней панели, а также разжился белым салоном. В арсенал машины вошли цифровая комбинация приборов диагональю 10,2-дюйма, состыкованная с 12,3-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы с поддержкой Honda Connect.

Технические перемены в проекте нового Honda Accord, предназначенного для тайского рынка, включают в себя установку под капот таких седанов новейшей гибридной системы e:HEV. В ее состав входит 2-литровый бензиновый безнаддувный ДВС и два электрических двигателя. Совокупная отдача такой связки составляет порядка 184 лошадиных сил, а крутящий момент 387 Нм.

Согласно паспортным характеристикам, средний расход топлива обновленного гибридного Accord составит 4,3-литра бензина на 100 км.

Honda продолжает активно развивать Accord, делая ставку на гибридные технологии и экономичность. Это именно то, что сейчас особенно востребовано на мировом рынке.

Для России такие седаны тоже могли бы представлять большой интерес, поскольку спрос на комфортные и надежные японские бизнес-седаны по-прежнему остается высоким. Впрочем, пока подобные модели попадают к нам в основном через параллельный импорт, что заметно влияет на их стоимость.

