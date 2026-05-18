Dacia готовит к премьере свой самый дешевый и компактный хэтчбек Evader

Рендер: WhatCar

Компания Dacia готовит к официальному дебюту новый бюджетный хэтчбек, который станет самым компактным и недорогим в линейке румынского суббренда Renault (по цене около 18 тысяч евро или 1,5-миллиона рублей).

О том, что европейский производитель недорогих автомобилей собирается расширить свою линейку моделей новой субкомпактной пятидверкой стало известно некоторое время назад.

Машина позиционируется как замена Spring EV. И, если верить широко растиражированным в сети рендерам, будет черпать вдохновение в дизайне с кроссоверов Duster и Bigster.

У своих братьев по модельному ряду Evader (ожидается, что новую 5-дверку назовут именно так) может унаследовать угловатое оформление передней части кузова с характерными Y-образными дневными ходовыми огнями, а также выпуклые бамперы и массивную пластиковую облицовку кузова.

Как и Dacia Spring EV, его потенциальный сменщик, по слухам, будет полноценным электромобилем. В качестве накопителя энергии для него может выступить аккумулятор емкостью 27,5 кВт/ч, который, как ожидается, обеспечит Evader дальность хода без подзарядки до 262 километров. Аналогичный показатель заявлен для модели Renault Twingo. Это больше, чем у Spring, и практически сопоставимо с китайским аналогом Leapmotor T03.

В салоне компакта смогут расположиться до 4 человек. Для их багажа будет выделено место объемом чуть больше 300 литров.

Презентация Evader запланирована на конец этого года, но в продаже в Европе такие пятидверки появятся только в 2027-м. Раньше него должен дебютировать еще один совершенно новый автомобиль Dacia – недавно представленный универсал Striker. Его публичный дебют запланирован на следующий месяц.

Продавать такие «сараи» будут с гибридными силовыми агрегатами и двигателями, работающими на сжиженном газе. Для них также заявлена полноприводная система. Ценник таких машин должен составить порядка 25 тысяч евро (около 2,1-миллиона рублей).

Dacia продолжает делать ставку на максимально доступные автомобили, и новый Evader может стать одним из самых интересных бюджетных электрокаров Европы.

Для России подобный формат тоже был бы крайне перспективным, но пока такие машины остаются скорее европейской историей, особенно с учетом слабой инфраструктуры для электрокаров в большинстве регионов РФ. Да и с самим их ввозом из Европы сейчас наблюдаются большие проблемы.