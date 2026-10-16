Почему спидометр автомобиля показывает скорость выше реальной

Водитель разгоняет автомобиль до разрешенных 100 километров в час, но навигатор показывает скорость всего 95-97 км/ч. Такое расхождение может встречаться у автомобилей разных марок и возрастов. И причина кроется далеко не в неисправности приборной панели.

Главная причина, почему показания приборной панели автомобиля и его фактической скорости могут расходиться, связана с требованиям к спидометрам машин. Производители вынуждены настраивать измерительные системы, учитывая нормативы, погрешности и особенности эксплуатации автомобиля.

Если быть точнее, речь идет о Правиле ООН №39, которое регулирует требования к спидометрам и одометрам. Они предусматривают, что в установленных условиях испытаний прибор не должен показывать скорость ниже действительной. Допустимое завышение рассчитывается по формуле: показанная скорость не должна превышать фактическую более чем на 10% плюс 4 км/ч.

К примеру, при реальной скорости 100 километров в час верхняя граница по этой формуле составляет 114 км/ч, но это предельное значение для испытаний, а не рекомендация автопроизводителям по настройке спидометров таким образом.

На практике разница гораздо меньше. Если приборная панель машины показывает 100 километров в час, то навигатор чаще всего будет указывать на скорость 96 км/ч.

На точность спидометра также влияет размер установленных шин. Электронная система автомобиля рассчитывает скорость на основании сигналов датчиков вращения колёс или других элементов трансмиссии. Для определения скорости учитываются параметры, заложенные производителем.

Если наружный диаметр колеса отличается от предусмотренного заводом, за один оборот оно проходит другое расстояние. Из-за этого расчётная скорость может перестать соответствовать действительной.

На конечную скорость и ее расхождение с цифрами на спидометре в том числе может влиять давление воздуха в шинах, а также нагрузка и степень износа протектора покрышек, но чаще всего их воздействие на разницу показателей незначительно.

Как ни странно, но навигатор также не гарантирует, что показывает реальную скорость машины. На его результаты влияют качество спутникового сигнала, частота обновления данных и задержки обработки информации. В тоннелях, среди высотных зданий и при резком изменении скорости показания могут запаздывать или становиться менее точными.

В России административная ответственность за превышение начинается, когда скорость оказывается выше разрешённой более чем на 20 км/ч. Но рассчитывать на эту разницу как на разрешённый запас не стоит.

Как Дейли-Мотор выяснил выше, спидометр может завышать показания, а навигатор не всегда безусловно точен, поэтому куда надежнее поддерживать скорость в пределах установленного лимита на спидометре, не пытаясь приблизиться к порогу штрафа, ориентируясь на показания навигатора.