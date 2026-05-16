Из мини-грузовика в многофункциональный внедорожный кемпер: представлен автодом Grasshopper

Внедорожный кемпер Grasshopper

Популярность товаров, предназначенных для комфортного отдыха на природе, только растет. И это уже давно заметил авторынок, где количество кемперов растет в геометрической прогрессии.

Особым спросом такие машины пользуются в Японии, однако большие автодома в этой стране недоступны большинству покупателей. Специально для них местная фирма «Kyoritsu Kogyo» создала бюджетный кемпер, который превращен из компактного грузовичка Daihatsu Hijet.

Новинка отличается специально разработанной наклонной кабиной, установленной на прочном и долговечном грузовом кузове с подъемной конструкцией, создающей комфортное место для сна и отдыха. Под ней располагаются многочисленные выдвижные ящики для хранения, которые можно использовать для плит, раковин и продуманной организации пространства.

Внедорожный кемпер Grasshopper

Дизайн Grasshopper (в переводе «Кузнечик») выполнен таким образом, чтобы автомобиль выглядел внедорожным и брутальным. Кемперу добавили такие элементы экстерьера как металлические защитные накладки, экспедиционный багажник на крыше с дополнительной подсветкой и алюминиевые решетчатые колесные арки.

В связке с внедорожной подвеской, увеличивающей клиренс грузовичка Daihatsu Hijet на 35 мм, а также цепкими покрышками Nankang R/T для грязи, автодом отлично справляется с потенциально суровыми условиями бездорожья.

Кроме того, в рамках концепции дизайна «сочетание отдыха и работы» Grasshopper также предлагает решения, максимально адаптированные под индивидуальные потребности. Его можно использовать не только как автодом, но и как рабочее транспортное средство для плотников и сантехников во время поездок за город, что делает Grasshopper незаменимым помощником в жизни.

Ранее похожий по формату кемпер, построенный на базе другого популярного грузовичка Daihatsu Atrai, был представлен в Японии и удивил покупателей своим компактным, но при этом функциональным жилым отсеком.