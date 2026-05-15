В Швейцарии нашли Ferrari F12 Berlinetta, брошенный в кювете: владелец отказывается брать на себя ответственность за аварию

Ferrari F12 Berlinetta, брошенный в поле

Автомобили Ferrari, как и запчасти к ним, стоят очень дорого, поэтому попадать на них в аварии никто не хочет. Однако порой это происходит. Более того, иногда владельцы таких машин бросают их на месте ДТП, как будто они не имеют для них никакой ценности.

Один из таких эпизодов недавно был отмечен в Швейцарии, где в кювете трассы A1 заметили брошенный Ferrari F12 Berlinetta. Согласно предварительным данным, машина съехала с дороги, сбила несколько метров ограждения, после чего оказалась в поле на траве.

Передняя часть кузова автомобиля, стоимость которой оценивается в сумму более 200 тысяч евро (порядка 17 миллионов рублей), получила значительные повреждения. Пострадал не только бампер, но и крыло, фары, а также часть капота. Участок не считается опасным, поэтому причины аварии оставались загадкой.

Полиции быстро удалось найти владельца машины. Им оказался 57-летний житель Ленцбурга, который при допросе выглядел совершенно невредимым и воспользовался своим правом хранения молчания.

Никаких объяснений того, что стало причиной аварии и почему он бросил свой дорогостоящий автомобиль в поле, даже не попытавшись вызвать эвакуатор, не последовало.

Швейцарский дорожный кодекс запрещает водителям оставлять место ДТП, даже если в нем не было пострадавших, поэтому поведение владельца F12 Berlinetta явно будет иметь определенные юридические последствия.

