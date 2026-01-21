Honda Prelude бросили на парковке на много лет

Брошенные автомобили бывают лакомым куском для блогеров и охватов их постов в соцсетях. Один из таких примеров продемонстрировал мужчина, называющий себя «Skipdasher».

По словам инфлюенсера, он является поклонником автомобилей и всегда внимательно разглядывает интересные машины, особенно когда они попадают в его поле зрения на парковке.

Фото: Skipdasher

Ровно три года назад он заснял на одной из стоянок канадской Альберты явно оставленное на многие годы купе Honda Prelude.

Уже тогда машина выглядела так, будто ее забыли на парковке очень давно. Но вернувшись на то же место спустя три года блогер был поражен, что «Прелюд» по-прежнему припаркован там же, где раньше, и явно с тех пор явно ни разу не покидал стоянку.

Фото: Skipdasher

Учитывая столь длительное нахождение на парковке, кузов автомобиля покрылся толстым слоем пыли и грязи. А под дворниками автомобиля по-прежнему находятся те же рекламные буклеты, что и в 2023 году, когда он видел ее в последний раз.

Кто является владельцем брошенного Prelude остается загадкой. Саму машину сложно назвать действительно ценной, поэтому, вероятно, если ее обладатель не обнаружится, то в какой-то момент она просто отправится на свалку.