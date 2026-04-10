Рестайлинговый Hyundai Santa Fe раскрывается в подробностях

Текст: Алексей Шмидт
Что известно об обновлении одного из популярных семейных кроссоверов «Хендэ»

Рендер: NYMammoth

Hyundai готовится к обновлению бестселлера Santa Fe. Большой семейный SUV сменил поколение в 2023 году, получив угловатую форму кузова и полностью переработанный интерьер. С грядущим рестайлингом машина может измениться еще сильнее, но только спереди и, возможно, сзади. А также оказаться более доработанной с точки зрения «техники».

Во фронтальной части новый Santa Fe должен приобрести более цельный вид за счет зауженных фар и четырехсекционной радиаторной решетки. Переделке подвергнется также его бампер, но боковины, скорее всего, останутся прежними.

Корма кроссовера, вероятно, избавится от раскритикованных низко посаженных H-образных фонарей, которые заменят светодиодные вертикальные линии по бокам двери багажника и одна горизонтальная по центру.

Рендер: Gotcha Cars

Внутри главным изменением может стать появление большого планшетного дисплея мультимедийной системы под управлением операционной системы Pleos Connect.

Что касается перемен по части «техники», то продавать машину будут как в версии с 2,5-литровым бензиновым турбомотором, так и в варианте EREV.

Последний представляет собой гибридную систему с большим запасом хода, построенную на базе 2,5-литрового «наддувного» двигателя, отдельного генератора и аккумулятора большой емкости. В такой конфигурации запас хода автомобиля может составить более 900 километров.

Премьера обновленного Hyundai Santa Fe должна состояться в конце 2026 года, а продажи машины начнутся, скорее всего, в первой половине 2027 года.

