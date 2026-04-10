Рестайлинговый Hyundai Santa Fe раскрывается в подробностях

Hyundai готовится к обновлению бестселлера Santa Fe. Большой семейный SUV сменил поколение в 2023 году, получив угловатую форму кузова и полностью переработанный интерьер. С грядущим рестайлингом машина может измениться еще сильнее, но только спереди и, возможно, сзади. А также оказаться более доработанной с точки зрения «техники».

Во фронтальной части новый Santa Fe должен приобрести более цельный вид за счет зауженных фар и четырехсекционной радиаторной решетки. Переделке подвергнется также его бампер, но боковины, скорее всего, останутся прежними.

Корма кроссовера, вероятно, избавится от раскритикованных низко посаженных H-образных фонарей, которые заменят светодиодные вертикальные линии по бокам двери багажника и одна горизонтальная по центру.

Внутри главным изменением может стать появление большого планшетного дисплея мультимедийной системы под управлением операционной системы Pleos Connect.

Что касается перемен по части «техники», то продавать машину будут как в версии с 2,5-литровым бензиновым турбомотором, так и в варианте EREV.

Последний представляет собой гибридную систему с большим запасом хода, построенную на базе 2,5-литрового «наддувного» двигателя, отдельного генератора и аккумулятора большой емкости. В такой конфигурации запас хода автомобиля может составить более 900 километров.

Премьера обновленного Hyundai Santa Fe должна состояться в конце 2026 года, а продажи машины начнутся, скорее всего, в первой половине 2027 года.