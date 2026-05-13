Toyota Land Cruiser Sedan показали на спекулятивном рендере

Toyota Land Cruiser Sedan (компьютерный рендер)

Интерес к автомобилям в кузове седан угасает, но это не значит, что в этом сегменте уже не будет новых моделей. К примеру, много лет назад ходили слухи, что Toyota может выпустить седан-модификацию внедорожника Land Cruiser 300.

Разумеется, это были просто сплетни, но мы решили вернуться к этой идее и представить, как такой автомобиль мог бы выглядеть, если бы действительно появился на свет.

Специально для этого мы взяли силуэт современного седана Toyota Crown, который появился в 2023 году, а также воспользовались его платформой TNGA-L, чтобы пофантазировать на тему Land Cruiser Sedan.

На переднюю часть кузова 4-дверки Crown наши дизайнеры «натянули» горизонтальную решетку радиатора, прямоугольную оптику, высокий капот и бампер оригинального «трехсотого» внедорожника, что придало машине брутальный внешний вид.

Toyota Land Cruiser седан (компьютерный рендер)

За счет длинной колесной базы и низкой линии крыши «Ленд Крузер Седан» приобрел «правильные» пропорции роскошной представительской «четырехдверки», а дополнили его внешний вид необычные многоспицевые колесные диски и задние фонари, скопированные у знаменитого рамного внедорожника.

Учитывая потенциальное родство машины с оригинальным Crown такой автомобиль вполне мог бы перенять у соплатформенника версию HEV (параллельный гибрид) на 239 лошадиных сил или даже силовую установку, работающую на водородных топливных элементах (FCEV). Дальность хода последней без дозаправок составляет порядка 820 километров.

Единственное, в чем может быть загвоздка, так это в отсутствии у Crown Sedan системы полного привода. В случае с этой моделью привод может быть только задним, чего для автомобиля, именующегося Land Cruiser Sedan, явно было бы недостаточно.

Так или иначе, никакой седан на базе «Ленд Крузера» сейчас не готовится и вряд ли появится в ближайшем будущем. Изображения представляют собой лишь фантазии их авторов и никак не связаны с планами Toyota в отношении ее линейки легковых 4-дверок.