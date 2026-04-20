Toyota Crown Sport превратили в «Ferrari для народа»

В 2023 году Toyota представила новый стильный кроссовер Crown Sport. Машину сразу начали сравнивать с высокопроизводительным и очень дорогим Ferrari Purosangue из-за внешнего сходства между автомобилями.

Однако недавно японское тюнинг-ателье Modellista пошло дальше и представило комплект тюнинга для Crown Cross, еще больше приближающий этот SUV по экстерьеру к Ferrari. Такие машины получили агрессивный боди-кит, который тут же стал объектом обсуждений в местной прессе.

Комплект, разработанный для Toyota Crown Sport, представляет собой не просто добавление аэродинамических элементов. Он корректирует визуальные пропорции машины и преобразует ее и без того низкий профиль в более приземистый, делая кросс-купе визуально шире и объемнее.

Такие дизайнерские решения добавляют кроссоверу еще один слой сходства с Ferrari Purosangue, с которым его сравнивают с момента выхода в продажу.

Боковые пороги боди-кита от Modellista обладают особой конструкцией, визуально удлиняющей машину. В сочетании с двухцветной отделкой и колесами нового образца это придает «тойотовскому» кросс-купе еще большую динамичность.

Никакие перемены в техническую «начинку» автомобиля не вносились, поэтому доработанные Toyota Crown Sport, несмотря на свой очень агрессивный внешний вид, продолжат комплектоваться стандартными гибридными силовыми установками мощностью 234 и 306 лошадиных сил соответственно.

Последняя является подключаемой системой и обеспечивает этому «паркетнику» запас хода исключительно на электрической тяге до 90 километров.