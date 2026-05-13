BMW-пикап показали на первых изображениях

Пикап BMW (компьютерный рендер)

Несмотря на то, что в прошлом году руководство BMW фактически подтвердило отсутствие намерений выпуска автомобиля в кузове пикап, такая возможность продолжает будоражить умы цифровых дизайнеров. И неспроста.

Спрос на такие машины в последние годы сильно вырос, а интерес к подобным проектам сейчас поистине велик.

Собственную идею на тему пикапа BMW недавно выдвинул независимый художник «Theottle». Он подготовил рендеры баварского утилитарника, основываясь на проекте Ford Ranger.

По задумке специалиста по компьютерной графике, такой автомобиль мог бы вполне оказаться построенным на раме, а за счет использования футуристичного дизайна новой 7-Series и платформы Ford Ranger машина стала бы идеальной комбинацией баварской элегантности и утилитарной прочности.

Пикап BMW (компьютерный рендер)

Как уже говорилось выше, в Мюнхене пока не спешат «запрыгивать» в сегмент пикапов, особенно на фоне того, что компания не имеет большого опыта в этом классе.

Более того, если верить заявлениям руководящих лиц BMW, категория внедорожных утилитарников не совсем та, которая ассоциируется с брендом, а значит, пока ей нет места в планах автопроизводителя.

В начале этого года в интернете появились рендеры автомобиля, который больше подходит под философию BMW. Тот же самый цифровой дизайнер, что и сейчас, показал будущий флагманский вседорожник баварской марки, получивший название X9.

Слухи о его появлении возникли после того, как американские дилеры запросили у головного офиса немецкого бренда модель, которая могла бы напрямую соперничать за покупателей с такими популярными местными моделями, как Lincoln Navigator и Cadillac Escalade.