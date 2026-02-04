Новый гигантский вседорожник BMW X9 показан на первых изображениях

Недавно стало известно, что американские дилеры запросили у BMW новый флагманский полноразмерный вседорожник, который мог бы напрямую составлять конкуренцию местным бестселлерам этого сегмента, таким как Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

Вдохновившись этой идеей, независимый дизайнер из Малайзии с ником «Theottle», подготовил рендерные изображения такого автомобиля, назвав его BMW X9.

В качестве эталона по габаритам для этого сегмента художник опирался на Toyota Sequoia. На получившихся картинках потенциально самый большой и дорогой «БМВ» предстал в виде, который ранее использовался другими SUV-моделями баварского бренда, в том числе новый X3 и iX3.

Рендер нового BMW X9

Язык дизайна Neue Klasse, как и в случае с младшими кроссоверами, в гипотетическом BMW X9 включает в себя аналогичные «почкообразные» ноздри решетки радиатора, угловатые бамперы сужающиеся к краям фары с молниеобразными дневными ходовыми огнями, а также установленные заподлицо дверные ручки и крупные блоки светодиодных задних фонарей.

Если такой автомобиль действительно появится, то его длина может превысить отметку в 5,4-метра, а внутри расположится три ряда сидений, как в моделях Lincoln Navigator и Cadillac Escalade. Машина окажется длинее нынешнего X7 примерно на 0,2-метра и получит растянутую колесную базу.

Впрочем, пока это лишь догадки и еще никто не знает, пойдут ли баварцы на такой шаг, либо оставят своему североамериканскому подразделению довольствоваться только моделью X7, которую вскоре ждет серьезная модернизация.