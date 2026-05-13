Новый Mitsubishi Pajero будет честным полноприводным внедорожником

Компьютерный рендер нового Mitsubishi Pajero

Слухи о возрождении модели Mitsubishi Pajero циркулируют в прессе очень давно, и, похоже, такой автомобиль действительно уже не за горами.

Несмотря на финансовые трудности в последние годы, японский автопроизводитель активно расширяет свою модельную линейку как в сегменте кроссоверов, так и внедорожных минивэнов (к примеру, Delica Mini). А уже совсем скоро в гамму моделей Mitsubishi вернется полноценный полноприводный внедорожник Pajero, который займет место флагмана марки.

Компания Mitsubishi, которая долгое время производила и продавала автомобили марки «Jeep», использовала этот опыт при создании Pajero первого поколения, выпущенного в 1982 году. Эта модель оставалась флагманской в линейке Mitsubishi на протяжении четырех поколений, до 2021 года.

Его превосходные внедорожные возможности высоко ценились в каждом поколении, и с момента выхода первой модели он участвовал в ралли «Дакар», которое часто называют самым сложным ралли в мире, одержав впечатляющие 12 побед в общем зачете — достижение, которое до сих пор приводят как доказательство его высоких внедорожных характеристик.

Снятый с конвейера пять лет назад «Паджеро» должен возродиться в современном виде, но при этом сохранить все качества, за которые он так полюбился покупателям. Машина должна остаться полноприводной, а за отличную геометрическую проходимость будет отвечать платформа пикапа L200/Triton.

Официальный тизер нового Mitsubishi Pajero

У этой же утилитарной модели новый Pajero может позаимствовать двигатель – 2,4-литровый турбодизельный агрегат, развивающий 204 лошадиные силы мощности и 470 Нм момента.

В связке с ним, скорее всего, будет работать восьмидиапазонный «автомат». В перспективе внедорожник может получить гибридную силовую установку. Специально для нее в платформе L200/Triton предусмотрели отдельное место, но характеристики такой бензиново-электрической системы пока неизвестны.

Габариты автомобиля должны существенно увеличиться. Pajero с большой долей вероятности превзойдет отметку длины в 5-метров, тогда как этот показатель в его предшественнике составлял итак не малые 4,9-метра.

Презентовать внедорожник, по слухам, собираются уже летом этого года. Его выпуск будет вестись на предприятии компании в Таиланде – стране, которая в последнее время стала пристанищем сборки многих популярных внедорожников (сегодня там выпускают Toyota Fortuner и Toyota Land Cruiser FJ).