Внедорожник Toyota Fortuner нового поколения удивит смелостью и технологичностью

Текст: Алиса Шашкова
Выяснились свежие подробности о следующей генерации популярного рамного вездехода Toyota

Спекулятивное изображение нового Toyota Fortuner, рендер: KDesignAG

Toyota активно тестирует новое поколение внедорожника Fortuner. Автомобиль, являющийся одним из самых популярных в своем сегменте (в основном на рынках Азии), готовится повторить судьбу своего родственника Toyota Hilux и наконец-то пережить полноценную смену генерации.

Недавно прототипы таких внедорожников были запечатлены во время испытаний на дорогах общего пользования, что дало повод для того, чтобы начать строить предположения на тему их дизайна и оснащения.

Новая платформа и другая внешность

С большой долей вероятности новый Toyota Fortuner будет опираться на обновленную рамную платформу IMV. Внедорожник может получить современный дизайн бренда со «злыми» фарами головного света, решеткой радиатора, окрашенной в цвет кузова, а также высокий капот и сложно скроенный бампер.

Судя по прототипам, колесящим по дорогам Таиланда, машина будет иметь более широкую колею, пересмотренные задние фонари, а также более квадратный задний профиль.

Технологические новшества

О том, каким окажется полный список оснащения нового Toyota Fortuner, пока говорить рано. Однако почти наверняка такие внедорожники будут комплектоваться новейшей 12,3-дюймовой сенсорной мультимедийной системой, которая поддерживает беспроводные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.

Кроме того, в арсенал машины войдет виртуальная комбинация приборов такой же диагонали.

Двигатели

На мировом авторынке новый Toyota Fortuner могут предложить с разными вариантами силовых агрегатов, в том числе с гибридной установкой. Правда, последние появятся в гамме модели не сейчас, а чуть позднее.

График запуска

Ожидается, что мировая премьера нового «Форчунера» состоится до конца 2026 года. В продаже такие машины появятся, скорее всего, ближе к началу 2027 года.

