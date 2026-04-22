Внедорожник Toyota Fortuner нового поколения удивит смелостью и технологичностью

Toyota активно тестирует новое поколение внедорожника Fortuner. Автомобиль, являющийся одним из самых популярных в своем сегменте (в основном на рынках Азии), готовится повторить судьбу своего родственника Toyota Hilux и наконец-то пережить полноценную смену генерации.
Недавно прототипы таких внедорожников были запечатлены во время испытаний на дорогах общего пользования, что дало повод для того, чтобы начать строить предположения на тему их дизайна и оснащения.
Новая платформа и другая внешность
С большой долей вероятности новый Toyota Fortuner будет опираться на обновленную рамную платформу IMV. Внедорожник может получить современный дизайн бренда со «злыми» фарами головного света, решеткой радиатора, окрашенной в цвет кузова, а также высокий капот и сложно скроенный бампер.
Судя по прототипам, колесящим по дорогам Таиланда, машина будет иметь более широкую колею, пересмотренные задние фонари, а также более квадратный задний профиль.
Технологические новшества
О том, каким окажется полный список оснащения нового Toyota Fortuner, пока говорить рано. Однако почти наверняка такие внедорожники будут комплектоваться новейшей 12,3-дюймовой сенсорной мультимедийной системой, которая поддерживает беспроводные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.
Кроме того, в арсенал машины войдет виртуальная комбинация приборов такой же диагонали.
Двигатели
На мировом авторынке новый Toyota Fortuner могут предложить с разными вариантами силовых агрегатов, в том числе с гибридной установкой. Правда, последние появятся в гамме модели не сейчас, а чуть позднее.
График запуска
Ожидается, что мировая премьера нового «Форчунера» состоится до конца 2026 года. В продаже такие машины появятся, скорее всего, ближе к началу 2027 года.