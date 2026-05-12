Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ будет стоить в Японии чуть дороже 2 миллионов рублей

В начале этого года Toyota начала прием заказов на свой новый внедорожник Land Cruiser FJ в Таиланде, где машина удивила всех очень высокой ценой (от 1 миллиона 269 тысяч бат или около 3 миллионов рублей). Однако все ждали премьеры этой машины в Японии, где стоимость одной из главных новинок «Тойоты» этого года может оказаться ниже.

Накануне портал «Creative311», обладающий инсайдерскими сведениями из стана японского автопроизводителя, опубликовал свежую информацию о потенциальной цене Land Cruiser FJ на родине.

По данным этого журнала, минимальная стоимость этого внедорожника в «Стране восходящего солнца» составит 4 миллиона 500 тысяч иен, что по сегодняшнему курсу эквивалентно сумме примерно в 2,1-миллиона рублей).

Официальный прием заказов на автомобиль, по слухам, стартует в Японии уже 14 мая. С учетом потенциально высокого спроса общий первый тираж таких машин был увеличен с 10 тысяч до 19 тысяч единиц, но, скорее всего, ажиотажный интерес приведет к тому, что даже увеличенную в количестве штук первую партию раскупят за несколько дней.

Предлагать машину будут только в одной комплектации: VX с бензиновым 2,7-литровым 4-цилиндровым атмосферным мотором, системой полного привода и 6-скоростной автоматической коробкой передач.

Журналисты пишут, что с учетом дилерских опций, сборов и налогов окончательная цена машины может приблизиться к вилке от 4 миллионов 800 до 5 миллионов иен (2,2 – 2,4-миллиона рублей), но в любом случае внедорожник будет стоить дешевле, чем в Таиланде, где как раз и ведется его сборка.

Ранее сообщалось, что из-за потенциального ажиотажного спроса право на покупку нового Toyota Land Cruiser FJ в Японии будет разыграно в лотерею.