Новый роскошный кроссовер Genesis GV90 бросили в поле в разбитом состоянии

Алексей Шмидт

Еще не представленный официально самый дорогой кроссовер Hyundai Motor Group попал в объективы камер в нестандартном виде

Один из самых ожидаемых корейских премиальных кроссоверов последних лет – Genesis GV90 – неожиданно оказался в центре внимания после того, как в интернете всплыли фотографии этой еще не представленной модели в необычном виде. Машину запечатлели в разбитом состоянии.

Место съемки не раскрывается, но, по-видимому, речь идет о заброшенной парковке некоего испытательного полигона, который, помимо частично поврежденных автомобилей Hyundai и Kia, заполнен машинами других марок.

Среди них был случайно замечен будущий флагманский кроссовер Genesis GV90, который станет самым дорогим в линейке Hyundai Motor Group.

Утечка позволяет впервые взглянуть на эту модель с точки зрения габаритов, обещающих оказаться поистине внушительными. Что интересно, на снимках видно, что тестам подверглись сразу две вариации GV90 – классическая и роскошная (без центральной стойки кузова).

Ранее в открытом доступе появлялись компьютерные рендеры нового Genesis GV90, на которых машина была очень похожа на концепт-кар Neolun, представленный Hyundai в 2024 году.

Большой кроссовер должен стать самым роскошным во всей линейке концерна Hyundai Motor Group и будет равняться в премиальности на мировые люксовые SUV.

Автомобиль должен получить емкую аккумуляторную батарею, которая обеспечит ему солидную дальность хода на одном заряде.

Официальная премьера машины, по слухам, состоится уже во второй половине этого года. Сборку вседорожника наладят на предприятии Hyundai в корейском Ульсане.

В качестве потенциальной базовой цены такого кроссовера называют сумму в 100 тысяч долларов, что сегодня эквивалентно 7 миллионам 500 тысячам рублей.

Фото:Соцсети

