Флагманский кроссовер Genesis GV90 почти готов: новый уровень роскоши

Genesis планирует расширить свою модельную линейку выпуском нового флагманского кроссовера, который получит индекс GV90. Тестовые машины уже выехали на испытания и дают основания полагать, как они будут выглядеть в серийном варианте.

Накануне в интернете появилась серия рендеров, служащая отличной демонстрацией того, чего ждать от внешнего облика «девяностого», который, по слухам, будет удивлять уровнем роскоши на фоне всех корейских автомобилей.

По мнению специалистов по компьютерной графике с канала «NYMammoth», новый Genesis GV90 будет копировать концепцию дизайна шоу-кара Neolun, впервые показанного в 2024 году.

Genesis GV90 (спекулятивный рендер)

Кроссовер должен обзавестись двухуровневыми фарами спереди, выполненными в виде двух светодиодных линий, и двухэтажной решеткой радиатора с хромированным сетчатым внутренним рисунком.

Задние фонари будут повторять головную оптику и займут не только всю дверь багажного отсека, но и частично задние крылья.

Одним из главных нововведений нового GV90 может стать необычная конструкция дверей каретного типа, открывающихся навстречу друг другу. В таком варианте в машине будет отсутствовать центральная стойка, но эта «фишка», скорее всего, окажется опцией и будет положена только самой «топовой» комплектации кроссовера.

Корейские инсайдеры пишут, что новая флагманская модель Genesis превзойдет по премиальности все местные автомобили и в этом отношении будет равняться на мировые люксовые внедорожники.

Запуск нового GV90, по слухам, намечен на вторую половину 2026 года. Его выпуском будет заниматься завод Hyundai Motor в корейском Ульсане.