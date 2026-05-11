Концепт внедорожного минивэна Toyota X-Van Gear никак не доберется до конвейера

Концепт-кар Toyota X-Van Gear, дебютировавший в 2023 году на выставке «Японской мобильности» в Токио, привлек немало внимания публики и практически сразу вызвал разговоры о своей потенциальной коммерциализации ради конкуренции с Mitsubishi Delica.

Инновационная модель, сочетающая в себе качества кроссовера и вместительного семейного минивэна, обладала просторным салоном, но при этом брутальным стилем вседорожника.

Ходили слухи, что серийный X-Van Gear дебютирует в 2025 году на выставке JMS, однако этого не произошло. По состоянию на конец апреля 2026 года никаких заявлений Toyota по поводу коммерциализации этого проекта не поступало. В последний раз эта модель мелькала в прессе в марте 2024 года, когда компания запатентовала ее дизайн.

Напомним, премьерой X-Van Gear Concept Toyota собиралась создать для себя новый жанр кросс-минивэнов, путем объединения утилитарного внешнего вида и высокого дорожного просвета кроссоверов с практичностью и простором семейных минивэнов.

В каждом аспекте этого проекта инженеры «Тойоты» стремились адаптироваться к разнообразному образу жизни, приспособив машину практически под любой формат использования.

Кросс-минивэн, считавшийся потенциальным соперником будущей Mitsubishi Delica D:6, отличался угловатым внешним видом с брутальными линиями, с отдельных ракурсов напоминая внедорожник. Одной из главных «фишек» этой модели была инновационная конструкция дверей, в которой отсутствовала центральная стойка кузова (B-стойка).

Благодаря сочетанию специального механизма открывания пассажирской и задней сдвижной двери, боковая стойка исчезала в момент открытия, высвобождая огромное дополнительное пространство.

Такая конструкция значительно упрощала погрузку и разгрузку длинных или крупногабаритных предметов, таких как велосипеды, удочки и большое туристическое снаряжение, а также могла быть очень полезна для активного отдыха.

Автомобиль был заявлен как 3-рядный с шестью посадочными местами внутри. Длина минивэна составляла 4,7-метра, а ширина и высота были равна 1,8-метрам, что соответствует габаритам моделей Toyota Noah и Voxy.

Подробности о силовой установке машины не разглашались, но, вероятно, в основе модели лежала архитектура TNGA-C (та же, что и в случае с моделями Noah и Voxy). Эта «тележка» поддерживает как бензиновые, так и гибридные силовые установки, а также систему полного привода.