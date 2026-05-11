Кроссовер CR-V чуть не провалил краш-тесты в Австралии, но Honda до этого нет дела

На современном рынке новых автомобилей 5-звездочный рейтинг NCAP уже считается базовым требованием. Однако австралийский офис компании Honda, похоже, так не считает.

Недавно кроссовер CR-V прошел краш-тесты местной организации ANCAP, где заработал всего 4 звезды из 5 возможных. Получив на один балл меньше, машина могла попасть в список небезопасных. Но, похоже, Honda до этого нет особого дела.

Автопроизводитель заявил, что не планирует повторно отправлять CR-V на тестирование, чтобы подтвердить его безопасность и получить 5-звездочную оценку, поскольку покупатели не считают «4 звезды» препятствием для покупки.

Представленный сегодня на австралийском рынке Honda CR-V (шестого поколения) является местным бестселлером.

Причина, по которой машина не получила 5 звезд, заключалась в том, что протестированная модель не была оснащена системой кругового обзора. Honda включила эту систему в базовое оснащение модели в ее последующих обновлениях, но так и не отправила такие машины на повторные краш-тесты.

По словам главы австралийского офиса Honda, организация тестовых заездов обошлась бы компании минимум в 750 тысяч местных долларов (порядка 40 миллионов рублей).

С учетом того, что продажи CR-V на рынке «Зеленого континента» остаются очень высокими, Honda не уверена, что хочет вкладывать эти средства в подтверждение безопасности своего бестселлера, проблем со спросом на который нет даже при заявленном 4-звездочном рейтинге.

Ранее сообщалось, что Honda готовит следующее поколение кроссовера CR-V. Машина может перебраться в новую генерацию в ближайшие годы, претерпев кардинальную переделку дизайна, а также частично став похожей на китайских конкурентов.